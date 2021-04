SpaceX planeja torre que ‘captura’ foguete após um lançamento

A empresa de exploração espacial SpaceX detalhou o projeto de construir uma espécie de torre de metal que, além de ajudar no lançamento, é capaz de “capturar” um foguete de primeiro estágio que realizou o lançamento de uma cápsula ao espaço.

O equipamento recebeu detalhes graças à aprovação do pedido feito pela SpaceX junto ao órgão oficial de aviação dos Estados Unidos, a FAA.

O documento fala especificamente de uma estrutura para o Super Heavy Booster, o foguete de primeiro estágio responsável pela propulsão inicial da Starship — nave que deve realizar missões de turismo e exploração nos próximos anos, inclusive para a órbita da Lua e em Marte.

Em pleno ar

O projeto descreve uma torre de 142 metros de altura, com um para-raios de 3 metros no topo para impedir. A mesma estrutura seria usada para posicionar o foguete no lançamento. Uma descrição inicial da construção foi divulgada pela SpaceX em janeiro deste ano, mas carecia de informações técnicas sobre o funcionamento.

Os braços possuem mecanismos de absorção de impacto e utilizá-los poupa tempo e dinheiro — a alternativa de pouso vertical é até viável, mas não permite o reposicionamento imediato do equipamento para outras decolagens em uma curta janela de tempo. A construção será na região de Boca Chica, no estado norte-americano do Texas, onde são realizados os principais testes da companhia.

Atualmente, a Starship está em fase de testes de altitude e registrou explosões nas tentativas recentes de pouso. A meta da companhia é colocar um modelo em órbita ainda em 2021.