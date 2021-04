Spider-Man: Miles Morales supera The Last of Us 2 em vendas nos EUA

Spider-Man: Miles Morales superou outros títulos exclusivos da Sony em números de vendas. O game do herói da Marvel deixou para trás The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima e, hoje, já é o quinto jogo mais vendido nos EUA nos últimos 12 meses. Os dados são da NPD, popular empresa de pesquisa de mercado americana.

Curiosamente, The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima foram lançados respectivamente em junho e julho do ano passado. Já Spider-Man: Miles Morales chegou em novembro, ou seja, teve menos meses de venda que seus “irmãos”. Entretanto, o game do Homem-Aranha também teve uma versão para PS5 no lançamento do console, o que pode impulsionou suas vendas. Os dados da NPD tem base nas vendas em dólares e Spider-Man tem dois modelos disponíveis com preços de US$ 49,99 e US$ 69,99. Os outros dois títulos foram vendidos por US$ 59,99.

Spider-Man: Miles Morales vendeu mais que The Last of Us 2 e Ghost of Tsushima nos EUAFonte: PlayStation

Também é importante ressaltar que Spider-Man: Miles Morales para PS5 conta com uma versão remasterizada do primeiro game. Portanto, muitos jogadores que não tiveram a oportunidade de conferir o original no PS4, tiveram a chance de jogá-lo com gráficos e desempenho melhores no novo console da Sony.

Spider-Man deve ganhar uma continuação muito em breve. São diversos os rumores que apontam para a produção de um novo game, que não seria exclusivo do PS5 e também teria uma versão para PS4.

E você, o que acha de uma continuação do game?