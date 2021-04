Spoiler, bateção de cabelo, Juliette escapando de paredão e mais: confira o que rolou na estreia do ‘Plantão BBB’! | plantão BBB

Teve muito fogo no parquinho! 🔥 O Plantão BBB chegou nas tardes da Globo nesta segunda, 5/4, com assuntos que não poderiam ficar de fora da primeira edição do programa: as estratégias de Viih Tube no BBB21, Juliette escapando três vezes do paredão na última formação da berlinda e ainda um spoiler para lá de quente sobre o Jogo da Discórdia de logo mais!