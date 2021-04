Spoiler: confira filmes que serão lançados na Netflix em 2021

Em 2021, a Netflix decidiu inovar ainda mais: até agosto, toda semana contará com novos filmes no catálogo. Dessa vez, ninguém vai poder reclamar que “não tem nada para assistir”.

Filmes como a comédia romântica “A Barraca do Beijo 3” e o terror “Céu Vermelho-Sangue” estarão no catálogo do streaming ainda neste ano. Além disso, o longa “Army of The Dead: Invasão Las Vegas”, dirigido por Zack Snyder, de Liga da Justiça, também entrará na plataforma.

Prepare a pipoca e confira a lista completa de filmes que entrarão na Netflix nos próximos meses: