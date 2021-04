Spoiler do ‘Plantão BBB’: Pabllo Vittar e Preta Gil comandam festa no ‘BBB21’ | plantão BBB

Vai um spoiler do BBB21, aí? Ah, então prepare-se porque Ana Clara fez questão de adiantar as atrações da festa, ou melhor do BBBotequim, que acontece na noite desta quarta-feira, 21/4: Pabllo Vittar e Preta Gil! Além de dar a notícia no Plantão BBB, a apresentadora mostrou os recadinhos das artistas falando sobre a expectativa do show de logo mais para o Top 8 do reality! Assista ao vídeo!