Sport anuncia demissão do técnico Jair Ventura após goleada na Copa do Nordeste

O Sport anunciou nessa segunda-feira que Jair Ventura não é mais técnico da equipe. A decisão ocorreu após a derrota por 4 a 0 para o Ceará, pela Copa do Nordeste, nesse final de semana.

“Jair Ventura deixa o comando rubro-negro. O Clube agradece todos os serviços prestados pelo técnico, na campanha de permanência da série A, e deseja sorte em sua caminhada!”, disse o clube em sua conta oficial no Twitter.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

Contratado em agosto de 2020, Jair chegou ao Sport com a missão de permanecer na Série A e cumpriu o objetivo. No entanto, a temporada de 2021 não começou como se imaginava, com duas vitórias, três empates e quatro derrotas, somando Copa do Brasil, Pernambucano e Copa do Nordeste. Ao todo, a equipe marcou nove gols e sofreu dezesseis.

Em toda sua passagem em Recife, Jair obteve 13 vitórias, 8 empates e 19 derrotas. Recentemente, em 2018, o treinador de 42 anos dirigiu o Corinthians e levou o Timão até a final da Copa do Brasil de 2018. Antes, dirigindo o Botafogo, levou a equipe carioca até as quartas de final da Libertadores de 2016.