Sport anuncia Nei Pandolfo como novo Executivo de Futebol

O Sport anunciou na noite desta segunda-feira a contratação de Neí Pandolfo, que irá acumular as funções de gerente e executivo de futebol do clube. Ele chega para ocupar o cargo de Lucas Drubscky, que se transferiu para o Bahia em janeiro.

Essa é a segunda passagem do dirigente pelo Leão. Ele passou pela equipe entre 2013 e 2015 e foi um dos principais responsáveis pela formação do elenco rubro-negro campeão pernambucano e da Copa do Nordeste em 2013.

Nei Pandolfo também trabalhou na montagem da equipe de 2015, que fez a melhor campanha do Sport no Campeonato Brasileiro de pontos corridos. O seu último trabalho foi no Santa Cruz, um dos maiores rivais do Leão.