Sport confirma Pandolfo e trabalha para trazer Danilo Fernandes à Ilha: “Inter quer liberar um dos goleiros”, diz mídia do Sul

Nesta segunda-feira (12), o Sport acertou a contratação de Nei Pandolfo como novo diretor-executivo de futebol. Segundo informações do Jornal do Commercio, as partes finalizaram o acordo após reunião na Ilha do Retiro. O anúncio oficial deve acontecer em breve pelo clube rubro-negro. O próprio presidente reeleito Milton Bivar havia confirmado a novidade no último domingo (11) à Folha de Pernambuco.









O nome do dirigente surgiu no Sport logo após o Santa Cruz anunciar seu desligamento no domingo. Esta será a segunda passagem de Pandolfo na Ilha do Retiro, onde, em 2014, participou das conquistas da Copa do Nordeste, Pernambucano, além do honroso sexto lugar na Série A em 2015.

Nei Pandolfo, inclusive, já deve participar das conversas que envolve o nome do próximo treinador do Leão. Dorival Júnior estava com conversas avançadas, mas recusou o convite por questões pessoais. Nomes como Vanderlei Luxemburgo, Abel Braga, Felipão e Tiago Nunes agradam a cúpula de futebol leonina.

Danilo Fernandes brilhou no Sport e fechou o gol em 2015 e 2016 (Foto: Mauro Horita/AGIF)



Outro tema que Pandolfo ficará encarregado a partir de agora é a contratação de mais reforços para a temporada 2021. Com eliminações precoces na Copa do Brasil e Copa do Nordeste, o Sport está buscando sanar carências no elenco. Um goleiro ér considerado prioridade, afirmou Bivar assim que ganhou a eleição do último dia 9.

Há pouco, os colegas do “Bastidores do Sport” informaram que Danilo Fernandes, do Internacional, está sendo procurado pelo Sport. Lucas Collar, que traz informações dos bastidores do clube gaúcho, confirma a conversa direta com o Colorado, que busca reduzir despesas em relação a seu plantel.

Correção: O clube entrou em contato com o Inter pra saber a situação do atleta. Inter tem o interesse em negociar. Por enquanto, não tem proposta. https://t.co/2vx5SdOhoh — Bastidores do Sport (@bastidoresport)

April 12, 2021





O camisa 1, que está se recuperando de cirurgia de correção de uma hérnia discal na coluna lombar, ganha um salário alto para quem não vinha jogando. Danilo até chegou a ser titular no primeiro jogo do Campeonato Gaúcho, mas as dores na coluna o fizeram passar pelo procedimento na semana passada.

Danilo tem previsão de retorno em um mês e tem contrato expirando no Beira-Rio em dezembro. Aos 33 anos, ele é reserva de Marcelo Lomba e vinha concorrendo com o jovem Daniel. O Sport tem muito interesse em “repatriar” o ex-camisa 12, que brilhou especialmente em 2015/2016, quando assumiu o lugar de Magrão.

Clube gaúcho vive situação financeira delicada e busca cortar gastos. Salários de Danilo e Lomba são altos, e por isso um deve sair. Entretanto, há um temor que um dos dois pare no Grêmio, uma vez que o Tricolor necessita de um goleiro. — Yuri Teixeira (@yurii_teixeira)

April 12, 2021





O colega Yuri Teixeira, que cobre o Sport, entrou em contato com o empresário Álvaro Cerdeira, que afirmou não ter recebido nenhum contato do time pernambucano. “Falou estar sabendo apenas pela imprensa. Porém, segundo informações do Sul, há o desejo do Inter em liberar um de seus goleiros”, escreveu em sua conta no Twitter.

Atualmente o Sport conta com Luan Polli e Carlos Eduardo como alternativas principais para a defender a meta. Após excelente Brasileirão em 2020, Polli não começou bem a nova temporada e, com pressão da torcida e os péssimos resultados do time, Bivar quer acelerar agora com Pandolfo a saga pelo novo arqueiro.