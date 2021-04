Sport não para em Rentería e Zé Welison e faz contato por Rodrigo Lindoso, do Internacional; volante pode deixar o clube gaúcho

Após confirmar as contratações dos volantes Carlos Rentería e José Welison, o Sport parece estar disposto a buscar mais nomes para a posição. A informação do jornalista Wilson Pimentel no site torcedores.com é de que um jogador que interessa ao Leão e foi aprovado pelo técnico Umberto Louzer é Rodrigo Lindoso, do Internacional.

O atleta teve altos e baixos com a camisa do clube gaúcho, mas estaria disposto a deixar o Rio Grande do Sul em busca de novos ares. Na estreia do novo treinador do Sport, na vitória contra o Retrô, pelo Campeonato Pernambucano, Marcão e Betinho formaram a dupla de volantes titular.

No banco de reservas, Zé Welison, Ronaldo Henrique, Ricardinho e o garoto Ítalo ficaram como opções. No mesmo dia, Lindoso foi titular do Inter no Campeonato Gaúcho e foi um dos destaques da equipe, ganhando elogios do técnico Miguel Ángel Ramírez. “A partida de Lindoso hoje é de 10. Inclusive durante a partida chamou companheiros pra dizer o que fazer”.

Foto: Ricardo Duarte/Internacional



Atualmente com 31 anos, Lindoso está avaliado em 1,9 milhão de euros (cerca de R$ 12,6 milhões na atual cotação) de acordo com o portal Transfermarkt. No clube gaúcho, o jogador está desde 2018, quando veio do Botafogo. Porém, não é titular absoluto e pode estar em busca de ter mais minutos em campo.

Na última temporada, o meio-campista disputou 53 partidas e não balançou as redes adversárias. Em 2021, já foram cinco participações e também ainda não marcou. Atualmente, o contrato de Lindoso com o Inter possui duração somente até dezembro de 2021.