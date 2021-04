Sport não para em Sabino e tenta frustrar planos de Cabo no Vasco em negócio por meia do Inter; Bivar e Louzer aprovam investida

O Vasco de Marcelo Cabo está sem freio. Na tarde do último sábado (24), o Gigante atropelou o Resende por 3 a 1 e garantiu mais uma vitória. Cano (2x) e Bruno Gomes marcaram os gols da partida.









Os reforços contratados por Pássaro até aqui foram pontuais no bom momento do Vasco: Morato, Zeca, Marquinhos Gabriel, Ernando e Léo Jabá terão um papel importantíssimo na temporada. A Série B exige um elenco com muitos opções e Marcelo Cabo já está ciente disso.

Mesmo com tantas opções na base e contratações, a direção ainda está de olho no mercado de transferências e pode preparar um ‘pacotão’. Rodrigo Lindoso, volante do Inter, segue na mira do Vasco – mesmo com a chegada de Rômulo. Nesta última semana, porém, o Sport também entrou na disputa pelo jogador. Bivar, presidente do clube, e Umberto Louzer, treinador do Leão, se empolgaram no negócio.

Foto: Jeferson Guareze/AGIF



A informação é do ‘Torcedores.com’. A equipe de Recife, vale lembrar, contratou uma barca de jogadores: Sabino, Neilton, Zé Welison e Rentería. Mesmo com tantos investimentos, Lindoso ainda está na mira da diretoria. A princípio, o volante ganha R$ 130 mil por mês e mais incentivos por produtividade.

O Internacional não deve dificultar uma eventual saída, já que Rodrigo é reserva no time comandado por Miguel Ángel Ramírez. Na atual temporada, o volante disputou apenas cinco partidas pelo Colorado.