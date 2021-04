Sport negocia a contratação do zagueiro Sabino, do Santos

O Sport tem interesse na contratação do zagueiro Sabino, do Santos. A negociação, porém, é considerada difícil. A notícia foi inicialmente publicada pela página Bastidores do Sport.

O Peixe não conta com Sabino. A atual diretoria considera o salário de R$ 200 mil alto e cogita até a rescisão contratual. O problema é que o Leão não quer pagar esse valor.

A ideia do Sport é um empréstimo com divisão do salário. O Alvinegro, em contrapartida, deseja uma saída em definitivo. O contrato do defensor de 24 anos termina em 2025.

Sabino jogou pelo Coritiba nas duas últimas temporadas, com 11 gols em 87 partidas. Reintegrado ao Santos, ele atuou uma vez e fez um gol no empate em 1 a 1 com a Ferroviária.

Os representantes de Sabino afirmam que pelo menosq três clubes da Série A têm interesse no zagueiro. A negociação com o São Paulo não avançou ainda.