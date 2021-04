Sport quer Gatito e pode oferecer 2 jogadores em troca com Botafogo; com boas relações, clubes fecharam recente acordo envolvendo volantes

As negociações entre o Botafogo e o Sport podem não ficar restritas apenas na transferência de Zé Welison e Rentería. A dupla de volantes chegou no final de março na Ilha do Retiro. Agora, o foco do Leão do Norte está no goleiro Gatito Fernández. A informação é do repórter Luciano Cavalcante, do site “Eu Pratico Sport”.

Na projeção do Sport, a proposta para abrir conversas com o Bota é realizar a transferência do goleiro paraguaio por empréstimo, a negociação envolveria dois jogadores que seriam também emprestados ao Glorioso. O bom relacionamento entre as gestões de ambos os clubes viabilizaria um acordo sem dificuldades, segundo a apuração da reportagem. Mas o Rubro-Negro de Recife também tem outros dois nomes para reforçar a meta: Tadeu, do Goiás, e Anderson, do Athletico-PR.

Gatito tem contrato com o Alvinegro da Estrela Solitária até dezembro de 2021. Na segunda quinzena de março, o goleiro foi especulado no Flamengo, segundo informações do UOL Esportes. O paraguaio do Botafogo é bem avaliado pela diretoria rubro-negra, que sondou a transferência do jogador em 2018, antes de sua chegada em General Severiano.

O goleiro está fora dos gramados desde setembro de 2020, após a partida entre o Botafogo e o Vasco, pela Copa do Brasil, na sequência entrou em tratamento ao ser detectado um edema ósseo no joelho direito. Atualmente, Gatito está em franca recuperação, superando a lesão, entretanto, não há previsão de retorno aos gramados.