Sport recupera R$ 250 mil com saída de Dalberto ao Coritiba e deve se livrar agora de Márcio Araújo

Sem espaço no Sport em 2021 e colocado como negociável há algumas semanas, o atacante Dalberto está de saída da Ilha do Retiro. O diretor de futebol Augusto Caldas confirmou a negociação e revelou que o jogador de 26 anos irá em definitivo ao Coritiba, que disputa a Série B nesta temporada.









“Dalberto realmente está indo. Vai em definitivo para lá, não é um empréstimo, e o Sport receberá uma compensação financeira pela negociação”, afirmou o dirigente do Sport em entrevista ao GloboEsporte.com. O colega Pedro Maranhão afirma que o Sport vai recuperar os R$ 250 mil que investiu em Dalberto, o que é muito comemorado pela torcida rubro-negra.

Havia um desencontro de informações sobre o modelo de negócio, uma vez que a imprensa gaúcha informava que o Juventude tinha autorizado novo empréstimo de Dalberto, agora ao Coritiba. Mas a direção do Sport oficialmente indica que o atacante está indo em definitivo ao Coxa, tanto que os salários serão pagos integralmente pelos paranaenses.

Atacante não fez gols em 2021 e vinha na “barca” na Ilha do Retiro (Foto: Anderson Stevens/Sport Clube do Recife)



Dalberto chegou ao Recife em novembro, quando rapidamente se firmou no ataque, atuando centralizado – pode jogar também pelos lados. No total, foram 15 partidas e três gols marcados no Brasileiro, em que o Sport permaneceu na elite em 2021. Jair Ventura, então técnico do Leão, aprovou a renovação do empréstimo, algo bem contestado pela direção e torcida na época.

Como já informamos há 2 meses atrás, Márcio Araújo está de malas prontas para deixar o Sport. *Dalberto deverá ser emprestado *A procura por um goleiro diminuiu e não é tão prioridade, pela boa fase de Mailson e a rápida recuperação de Carlos Eduardo. — Bastidores do Sport (@bastidoresport)

April 29, 2021





Com a demissão de Jair, Dalberto perdeu espaço de vez no time, especialmente após as chegadas de Neílton, Toró, Maxwell e Trellez. Na atual temporada, Dalberto disputou sete jogos, sendo apenas dois como titular e não balançou as redes.

De acordo com o perfil “Bastidores do Sport”, o próximo a sair da “barca” da Ilha do Retiro é o volante Márcio Araújo.