Sport vence o Retrô e se consolida da vice-liderança do Pernambucano

Retrô e Sport duelaram neste sábado pela oitava rodada do Campeonato Pernambucano. Fora de casa, o time de Umberto Louzer venceu por 1 a 0, com gol de Neílton.

Com o resultado, o Sport se consolida na segunda colocação da tabela, com 17 pontos. Já o Retrô figura na sexta posição, com sete.

Fim de jogo na Arena de Pernambuco: VITÓRIA DO LEÃO! Com gol de Neilton, Sport faz 1×0 diante do Retrô, pelo Pernambucano. Vamos! 👊 pic.twitter.com/ShIWKsHK41 — Sport Club do Recife (@sportrecife) April 24, 2021

O primeiro tempo acabou com o placar zerado. A melhor chance foi do time mandante, em cabeçada de Janderson que o goleiro do Leão defendeu e a bola ainda tocou na trave. Já na segunda etapa, o Sport abriu o placar aos oito minutos, em chute de fora da área de Neílton, que ainda contou com desvio na marcação. O tento deu os três pontos para o Leão.

Na próxima rodada, o Sport terá o clássico contra o Náutico na Ilha do Retiro, no domingo (02/05), às 16h (de Brasília). O Retrô, por sua vez, enfrenta o Vitória-PE, no mesmo dia e horário.