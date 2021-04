Sport volta à carga por Hernanes, indica DP, e Manolo se manifesta na Ilha do Retiro; meia jogou no final de semana pelo Paulistão

Nos últimos dias, o Sport anunciou a chegada de Everaldo como seu mais novo reforço para a temporada 2021. O ponta, natural de Olinda, chega por empréstimo até o final do Campeonato Brasileiro junto ao Corinthians. Se contarmos o técnico Umberto Louzer, o Leão anunciou 10 contratações neste começo de temporada, incluindo também Sabino, Rentería, Zé Welison, Thiago Lopes, Neílton, Toró, Maxwell e Tréllez.









As notícias de Recife, todavia, indicam espaço para mais reforços. O colega do Diário de Pernambuco, Diego Gondim, informou que as conversas entre Sport e Hernanes, do São Paulo, foram retomadas. O meio-campista de 35 anos tem contrato no Morumbi até dezembro e ganha um dos maiores salários do elenco de Hernán Crespo.

O problema é que o meia não vem jogando. Hernanes entrou no lugar de Luan na vitória por 3 a 0 sobre o Ituano, no último domingo (25), pelo Campeonato Paulista, novamente relacionado por Crespo após realizar trabalho físico contra dores musculares.

Alô torcida do Leão da Ilha, o Sport voltou a conversar com o jogador Hernanes, que atualmente está no São Paulo. — Diego Gondim (@reportergondim)

April 26, 2021





Não é de hoje o interesse do clube leonino no armador, mas o grande problema são os vencimentos do atleta – além da realidade na Ilha do Retiro. Em contato com o canal Monti Sport Show, no Youtube, o diretor Manoel Veloso descartou qualquer investida em Hernanes nesse momento.

Manolo, como é conhecido, afirmou que agora não existe nenhum tipo de movimento para contratar Hernanes. Vale lembrar que o presidente Milton Bivar já deixou claro que o Sport irá trazer um reforço de peso para a disputa da Série A, que começa em menos de um mês.