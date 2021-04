Sporting Cristal x São Paulo: prováveis escalações, desfalques e onde assistir

O São Paulo enfrenta o Sporting Cristal, do Peru, nesta terça-feira (20), em partida válida pela primeira rodada da fase de grupos da Libertadores de 2021. O jogo será disputado no Estádio Nacional do Peru, em Lima e a bola rola a partir das 21h30.

Motivado pela boa fase, o Tricolor vai a campo após vencer as quatro últimas partidas disputadas no Campeonato Paulista. A equipe enfrentou uma sequência de quatro jogos em somente uma semana, com direito a um clássico contra o Palmeiras, fora de casa.

Nestes últimos jogos, o São Paulo venceu todos, marcando 10 gols e tomando somente três. As partidas foram: 5 a 1 em casa contra o São Caetano, 1 a 0 em casa contra o Red Bull Bragantino, 3 a 2 em casa contra o Guarani e 1 a 0 fora de casa contra o Palmeiras.

O Tricolor deve vir a campo com a mesma escalação que foi tida como titular nessa sequência de jogos, mas, assim como no Choque-Rei, Daniel Alves deve jogar pela direita, na ala.

O Sporting Cristal vem de uma sequência de 21 jogos sem perder. Ao todo, nesse período, a equipe soma 16 vitórias e cinco empates, marcando 49 gols e sofrendo apenas 19.

Com quatro vitórias em quatro jogos, a equipe é líder do grupo B do Apertura do Campeonato Peruano de 2021.



FICHA TÉCNICA

SPORTING CRISTAL X SÃO PAULO

Local: Estádio Nacional do Peru, em Lima, Peru.

Data/Horário: 20 de abril de 2021 (terça-feira), às 21h30

Árbitro: Andrés Cunha (URU)

Onde acompanhar: SBT (SP, RS, MG – exceto Juiz de Fora -, Curitiba e Maringá), Conmebol TV e Tempo Real no LANCE!

SÃO PAULO: Tiago Volpi; Arboleda, Bruno Alves e Léo; Daniel Alves, Luan, Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Reinaldo; Luciano e Pablo. Técnico: Hernán Crespo

Desfalques: Gabriel Sara, Hernanes, Orejuela e Walce (lesão).

SPORTING CRISTAL: Duarte; Saavedra, Gonzalez, Merlo e Loyola; Calcaterra,Tavara e Gonzales; Avila, Riquelme e Corozo. Técnico: Roberto Mosquera