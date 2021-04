Sporting empata com o Famalicão e vê sua vantagem na liderança do Português diminuir

Neste domingo, encerrando a 26ª rodada do Campeonato Português, o Sporting ficou apenas no empate de 1 a 1 com o Famalicão, em casa, e viu a sua vantagem na liderança do torneio diminuir.

Os anfitriões começaram o primeiro tempo apertando os rivais. Com isso, aos 25 minutos, Pedro Gonçalves aproveitou um bom passe de Paulinho e abriu o placar. A alegria dos mandantes, no entanto, durou pouco. Isso porque, dois minutos depois, Anderson empatou.

No segundo tempo, os Leões até apertaram em busca de um um tento salvador, mas não foi o suficiente para tirar a igualdade do marcador.

Com o resultado, o Sporting segue na liderança do campeonato, com 66 pontos, seis a mais que o vice-líder Porto, que venceu o seu jogo na rodada.

Confira outros resultados deste domingo:

Gil Vicente 1 x 2 Moreirense

Santa Clara 5 x 1 Nacional

Braga 1 x 1 Belenenses