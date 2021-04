Sporting volta a vencer no Português e mantém distância do Porto

Em situações completamente opostas na tabela, Sporting e Farense entraram em campo nesta sexta-feira. O líder do Campeonato Português foi até o Estádio de São Luis para vencer o vice-lanterna por 1 a 0 e administrar a situação na tabela.

Mesmo fora de casa, o Leão controlou a partida e não sofreu pressão na parte defensiva. Ainda assim, teve dificuldades para criar e levar perigo ao gol adversário.

A rede balançou ainda na primeira etapa, aos 35 minutos. A bola parada foi a forma como o Sporting conseguiu balançar a rede – após escanteio, Pedro Gonçalves aproveitou a sobra e colocou os visitantes na frente.

O Sporting apenas administrou o resultado no segundo tempo, mantendo o jogo impositivo até o apito final. O Leão chega aos 69 pontos no campeonato e abre nove de diferença do Porto, que ainda joga. O Farense segue na vice-lanterna com 22 pontos.

Boavista vence Paços Ferreira

Abrindo a 27ª rodada, ainda nesta sexta-feira mais cedo, a equipe do Boavista recebeu o Paços Ferreira e fez a lição de casa. O time de Jesualdo Ferreira venceu por 2 a 0 e se distanciou da zona de rebaixamento.

A vitória foi construída ainda na primeira etapa – Njie abriu o marcador, aos 13 minutos, e Angel Gomes fechou a conta aos 42 minutos. O Boavista chega aos 28 pontos, enquanto o Paços Ferreira segue estacionado com 44 pontos.