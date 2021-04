Spotify anuncia aumento de preços para todos os planos no Brasil

O Spotify anunciou, nesta segunda-feira (26), um aumento de preço para todos os planos Premium de seu serviço. Os assinantes começaram a receber um e-mail informando sobre os reajustes, que variam entre R$ 1,40 e R$ 8.

Os novos valores do streaming de música começam a ser cobrados a partir de 30 de abril. Contudo, quem já possui uma assinatura ativa só pagará o novo preço em julho.

De acordo com o comunicado enviado para os usuários, os aumentos foram realizados para que o Spotify “possa continuar trazendo novos conteúdos e recursos”. Veja, a seguir, os novos preços de cada plano.

Individual: de R$ 16,90 para R$ 19,90

Duo (até 2 contas): de R$ 21,90 para R$ 24,90

Universitário: de R$ 8,50 para R$ 9,90

Família (até 6 contas): de R$ 26,90 para R$ 34,90

O assunto chegou a virar trending topic no Twitter, tendo mais de 800 mil tweets no período da tarde. Muitas pessoas reclamaram dos aumentos e disseram, inclusive, que vão reconsiderar a assinatura do serviço.

O Spotify universitário aumentou 1 real pic.twitter.com/6aAhNjHKV4 — thereza (@_edelweiss19) April 26, 2021

Mds o Spotify Família vai pra 34,90… meu bolso não suporta não. pic.twitter.com/kCisXArxht — É de bom tom? (@ollivernato) April 26, 2021

Minha mãe mandando eu escolher entre o spotify ou Netflix, pq não vai pagar mais os dois pic.twitter.com/QwCoYL2N3q — Brunna (@Brunna_Go13) April 26, 2021

assim com o spotify aumentando o preço pic.twitter.com/kGQuhlkE1n — laura (@laubgsr) April 26, 2021

Todo mundo reclamando do que O Spotify aumentou,

a galera que usa de graça: pic.twitter.com/kAcMeoopMQ — ???????????????? ???? (@carrodefugah) April 26, 2021

Os novos valores das assinaturas não foram a única novidade apresentada pelo Spotify hoje. O serviço anunciou também uma parceria com o Facebook para inserir um miniplayer de áudio diretamente no aplicativo da rede social. A novidade já está disponível no Brasil nos sistemas Android e iOS.