Spotify lança assistente pessoal para carros nos EUA

O Spotify apresentou nesta terça-feira (13) o “Car Thing”, um assistente pessoal para carros que vem sendo desenvolvido desde 2019 para acessar e controlar o streaming sem mexer no celular. A novidade chega primeiro aos Estados Unidos, para usuários da modalidade premium.

Este novo “player inteligente que enche seu carro com música, notícias, entretenimento e muito mais”, conforme a apresentação oficial, consiste em um dispositivo com tela sensível ao toque, quatro botões laterais e um grande botão de controle de navegação funcionando como dial.

O gadget, que também recebe comandos de voz (“Hey Spotify”) e pode ser fixado à saída de ar ou em outras partes do painel do carro, precisa se conectar ao celular via Bluetooth para acessar o Spotity, ou seja, não há como utilizá-lo sem ter o telefone por perto, pelo menos nesta versão inicial. Além disso, ele precisa estar conectado a uma fonte de energia o tempo todo, pois não possui bateria recarregável.

O Spotify Car Thing é um player automotivo.Fonte: Spotify/Divulgação

Depois de conectar o Spotify Car Thing, basta usar o dial, a tela ou a voz para navegar, pesquisar, selecionar, reproduzir e pausar seus conteúdos preferidos, tendo ainda as opções de configurar os botões laterais para acessar músicas, álbuns, podcasts e outros conteúdos favoritos de maneira mais rápida.

Lista de espera

A princípio, o Car Thing está sendo oferecido apenas para usuários do Spotify Premium nos EUA, mas é preciso entrar em uma lista de espera para receber o convite. Os primeiros contemplados terão direito ao dispositivo gratuitamente, pagando apenas o frete pelo envio, de US$ 6,99.

Por enquanto, a companhia não informou se o produto será lançado para toda a base de usuários e também em outros países. Mas na página do dispositivo, onde você se cadastra para a lista de espera, é informado que o aparelho custará US$ 79,99 (cerca de R$ 457 pela cotação do dia), sugerindo a possibilidade de comercialização em breve.