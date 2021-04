Spotify lança novo formato de assinaturas pagas para podcasts

O Spotify apresentou nesta terça-feira (27) nos Estados Unidos uma nova ferramenta para podcasts na plataforma de streaming. O objetivo é ajudar esses criadores de conteúdo a monetizarem o trabalho.

Um desses novos mecanismos envolve um sistema pago de assinaturas para fãs bonificarem os podcasters favoritos. A partir dessa função, que ficará disponível na plataforma Anchor, criadores também poderão deixar episódios exclusivos para os mensalistas — como capítulos expandidos ou de bastidores, por exemplo, além de versões sem publicidade embutida.

Entretanto, isso não significa que o episódio ficará restrito ao Spotify como player, embora seja otimizado no serviço.

O modelo de episódios para assinantes na plataforma.Fonte: Spotify

Não será cobrada nenhuma taxa para os criadores aderirem ao formato, ao menos em curto prazo, e os valores mensais são de US$ 2,99, US$ 4,99 ou US$ 7,99. Até o momento, só 12 podcasts independentes começaram o sistema em forma de teste.

A novidade bate de frente com o Apple Podcasts, que ganhou novo design e até suporte para assinaturas na última semana.

Plataforma de anúncios

Outra novidade anunciada é o Spotify Audience Network, uma tecnologia que conecta anunciantes com podcasts de forma mais direta para oferecer publicidade orgânica e ajudar os criadores de conteúdo a terem um financiamento.

Por enquanto, as assinaturas estão disponíveis apenas nos Estados Unidos, com expansão internacional “nos próximos meses”.