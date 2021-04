Staff de F. Ortega bate na mesa e Inter é avisado por contrato no Vélez: “Representante se atrasou”, explica setorista

Francisco Ortega ainda não saiu da pauta do Inter. O lateral é constantemente especulado no Colorado, que ainda busca um lateral-esquerdo de peso e também não descarta um novo atleta pelo lado direito, já que Rodinei não deve ficar.









Bracks, executivo do Colorado, concedeu entrevista à Rádio Bandeirantes (há algumas semanas) e explicou o suposto interesse em Ortega, do Vélez Sarsfield, da Argentina.

“Não é um jogador (Ortega) que a gente colocou proposta na mesa. Não é um jogador que está na nossa mesa de negociação. Eu vi que saiu bastante sobre o nome dele na imprensa, mas não tem nada”, explicou PB.

Foto: Mabromata – Pool/Getty Images



Uriel Pérez, representante do atleta, foi contatado pela Revista Colorada nesta última semana e negou qualquer contato ou interesse do Inter: “Por momento não existe nada”. Gonzalo Ordóñez Ojeda, setorista do Vélez, também foi procurado pelo blog e explicou o contrato de Ortega na Argentina.

“A situação é a seguinte: a ideia do jogador é ficar e espera-se que em breve ele consiga assinar a renovação do contrato, mas que o representante se atrasou”, detalhou o repórter. Ortega está em alta no mercado e acumula passagens pelas seleções de base da Argentina.