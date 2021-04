Star Wars: Cassian Andor – série retornará ao universo de Rogue One (foto)

Andor, a nova série do Disney+ centrada no universo Star Wars, teve uma foto dos bastidores compartilhada pelo Twitter. A produção, que terá como protagonista o personagem Cassian Andor (interpretado por Diego Luna), já visto anteriormente em Rogue One: Uma História Star Wars, continua com seus trabalhos práticos de filmagem.

A imagem em questão revela que algumas cenas estão sendo filmadas em Canary Wharf — um complexo de edifícios bastante famoso localizado em Londres.

No filme de 2016, a locação também foi utilizada para mostrar Cassian, Jyn Erso (Felicity Jones) e K-2SO (Alan Tudyk) correndo pela instalação Imperial que abrigava os planos da Estrela da Morte.

Vale destacar que os episódios serão ambientados cerca de cinco anos antes de Rogue One, focando nas aventuras de Cassian Andor como um espião da Aliança Rebelde durante os primeiros dias da Guerra Civil Galáctica.

Confira a publicação completa:

Probably the Cassian Andor show. She sent me loads of pics. Look down the end. Krennic uniform pic.twitter.com/wcbdjNB5ky — Force Ghost David ???? (@davidintheforc1) April 11, 2021

Andor: spin-off de Rogue One enfrentou atrasos por conta da pandemia

Em entrevista ao The Guardian, Diego Luna revelou que a pandemia do coronavírus afetou o planejamento original da série. Segundo ele, os trabalhos vão acontecer lentamente em todas as locações previstas e que não há pressa para a conclusão.

“Temos que ser cautelosos e temos que ser sábios sobre quando e como voltar”, comentou o ator na época. As expectativas para a produção são altas, tendo em vista a boa recepção que Rogue One teve em uma boa parte do público.

Andor é apenas uma das dez séries envoltas no universo Star Wars que foram anunciadas no ano passado durante o Dia do Investidor da Disney. Além dela, há também Obi-Wan Kenobi, Ahsoka, Rangers of the New Republic e The Acolyte.

Dessa forma, só nos resta aguardar por mais novidades!