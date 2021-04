Steam adiciona mais categorias de jogos em sua loja

A Steam fez nesta quarta-feira (21) uma atualização para incluir mais subcategorias em sua loja virtual. Agora há um menu mais amplo, chamado “Novidades e tendências”, que traz os jogos mais esperados, mais baixados e até o que receberam atualizações recentemente.

Em comunicado oficial, a Valve afirmou que as mudanças foram feitas em cima do feedback dos próprios usuários. Segundo a empresa, as subcategorias ajudam o consumidor a selecionar mais especificamente qual o seu tipo de jogo preferido dentro de uma categoria principal.

Steam ganhou um novo menu em sua loja com mais subcategorias de jogosFonte: Diego Borges / Reprodução

Por exemplo, os jogadores interessados em games de RPG, agora contam com subcategorias que detalham melhor um determinado título. Eles são categorizados em RPGs de Aventura, Ação, em Grupos, em Turnos, ou se é um Roguelike.

As subcategorias já estão disponíveis para todos os usuários, basta apenas atualizar o aplicativo da Steam.

Agora também há mais opções para buscar um jogo recém lançado, que está entre os mais aguardados, ou que recebem atualizações recentementeFonte: Diego Borges / Reprodução

E você, o que achou das novas subcategorias? Deixe a sua opinião aqui nos comentários!