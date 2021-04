STJ acata recurso, e Supercopa do Brasil, final da Recopa e partida da Libertadores estão confirmadas no DF

Presidente do Superior Tribunal de Justiça, o ministro Humberto Martins, derrubou a decisão que impunha o ‘lockdown’ no Distrito Federal. A decisão foi tomada na manhã desta sexta-feira (9). Com isso, a região está liberada para receber eventos esportivos.

A decisão permite que a Supercopa do Brasil, entre Flamengo e Palmeiras, seja realizada no Estádio Mané Garrincha, no domingo.

O local ainda será sede da segunda partida da final da Recopa Sul-Americana entre Palmeiras e Defensa y Justicia, além do duelo entre Santos e San Lorenzo, no mata-mata da segunda fase da Conmebol Libertadores.

O Governo do Distrito Federal havia entrado com um recurso contrário ao ‘lockdown’ e, de acordo com Humberto Martins, quem tem o direito de determinar a instauração ou não do fechamento total, até mesmo dos serviços essenciais, é o governo do Distrito Federal.

Ao longo do mês de março, o Distrito Federal atingiu quase que o limite de ocupação das UTIs públicas, o que fez com que o ‘lockdown’ fosse colocado na região.

A volta das atividades essenciais estava marcada para o dia 29 de março, mas uma decisão da juíza Kátia Balbino de Carvalho Ferreira determinou que só fosse retomado no dia 1° de abril. Porém, o Governo do Distrito Federal derrubou a liminar na véspera, no dia 31 de março.

Após uma série de novas decisões e instaurações de liminares, o STJ determinou enfim a liberação da realização de eventos esportivos.

O ESPN.com.br apurou na última semana que a Conmebol chegou a considerar levar as partidas da Recopa e da Libertadores para o Estádio Defensores del Chaco, no Paraguai.

Porém, com a decisão do STJ, os eventos estão confirmados para acontecerem no Estádio Mané Garrincha.