Stranger Things: 10 dicas de amizade que aprendemos com a série

ATENÇÃO, SPOILERS À FRENTE!

Desde 2016, quando a Netflix lançou a 1ª temporada de Stranger Things, o público teve a oportunidade de mergulhar em uma narrativa repleta de mistérios. No entanto, o que, de alguma forma, alimenta todos os acontecimentos é o fortalecimento da amizade entre os personagens.

Nessa lista, portanto, confira algumas das principais dicas de amizade que a produção do streaming forneceu aos espectadores durante seus episódios. Muitas delas podem, inclusive, ser aplicadas na vida real!

10. Todos podem se sentir excluídos de vez em quando

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Durante os eventos da 3ª temporada, Dustin (Gaten Matarazzo) se sentiu excluído de seu grupo de amigos quando todos formaram alguns laços mais fortes. Max (Sadie Sink) e Lucas (Caleb McLaughlin) tinham sentimentos um pelo outro, além de Mike (Finn Wolfhard) e Eleven (Millie Bobby Brown).

Contudo, Dustin conseguiu gerar sua crise e mostrou que, desde que todos sejam honestos, tudo pode ser superado com facilidade.

9. Esteja aberto para novas amizades

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Quando Eleven chegou em Hawkins, o grupo se uniu para recebê-la, mesmo sem saber quase nada sobre ela. Eles estavam abertos para deixar alguém entrar em suas vidas, o que é um bom conselho: estar disposto a conhecer outras pessoas é muito melhor do que apenas ignorá-las.

8. Nunca subestime o irmão mais novo de um amigo

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Para muitos adolescentes, ter que lidar com um irmão mais novo pode ser um verdadeiro caos, especialmente quando um amigo se aproxima. Em Stranger Things, no entanto, Mike e seus amigos perceberam que a irmã mais nova de Lucas, Erica (Priah Ferguson), era uma pessoa fantástica. A personagem então ajudou a todos e, daquele momento em diante, ela ganhou o respeito que merecia.

7. Amigos também podem ter interesses diferentes

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Na 3ª temporada, Will (Noah Schnapp) ainda queria jogar Dungeons and Dragons como sempre, mas seus amigos estavam mais interessados em romances e namoros. No entanto, esse enredo mostra que os amigos podem ter interesses diferentes e continuarem se gostando, contanto que ainda reservem tempo um para o outro, não é mesmo?

6. A amizade não acaba quando as pessoas se afastam

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Na 3ª temporada, Jonathan (Charlie Heaton) e Will precisaram se mudar de Hawkins, o que foi um pouco trágico para o garoto e seus amigos, já que eles teriam que se separar. Entretanto, mesmo com isso, eles já estavam muito animados com o dia em que poderiam se ver novamente.

5. Amizades são mais importantes que status

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Barb (Shannon Purser) desapareceu no segundo episódio da série, quando o público já estava encantado com essa personagem. Entretanto, mesmo antes da tragédia, ela ainda estava preocupada com Nancy (Natalia Dyer), sua melhor amiga, que estava se afastando aos poucos por conta de um namorado popular.

Nancy só foi perceber o que estava acontecendo quando perdeu aquela que sempre esteve ao seu lado nos momentos mais difíceis.

4. Amizades também são construídas por honestidade

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

De vez em quando, parece que pequenas mentiras são a melhor forma de se manter uma amizade. Mas esconder coisas importantes dos amigos não deve ser o caminho a ser seguido. Will acabou omitindo a chegada de uma entidade poderosa e não revelou nada aos seus amigos.

Somente quando as coisas pioraram é que ele se deu fala que precisaria ter feito algo para alertá-los.

3. Gerações diferentes também podem desenvolver grandes amizades

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

A amizade de Steve (Joe Keery) e Dustin é uma das mais celebradas pelos fãs, mesmo com a diferença de idade entre eles. Embora no início Steve pudesse ter imaginado que havia uma lacuna muito grande entre ele e Dustin, eles estavam se dando tão bem e se divertiam tanto que isso definitivamente não importava.

2. Melhores amigos podem não se dar bem logo de cara

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Quando Max se mudou para Hawkins, ela não causou uma boa primeira impressão, já que se apresentava sempre como muito durona e fria. Embora todas as coisas não caminhassem muito bem com o grupo, Mike conseguiu compreendê-la e construir uma amizade interessante, mesmo que no início as coisas não fossem tão plenas.

1. Os amigos sempre podem se apoiar

(Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Pode soar um pouco cafona, mas Stranger Things definitivamente prova que, enquanto os amigos estiverem se apoiando, eles podem conseguir coisas incríveis. Isso acontece praticamente em todas as temporadas da série, mostrando que os elementos sobrenaturais podem ser neutralizados com a união e o amor que eles todos são capazes de manter.