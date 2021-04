Stranger Things: as 10 cenas mais marcantes da série da Netflix

ATENÇÃO: SPOILERS À FRENTE!

Que saudades de Stranger Things, não é mesmo? Com a falta de novidades sobre a 4ª temporada da série, os fãs já estão se sentindo nostálgicos e aguardando ansiosos pelos eventos que estão para acontecer com Eleven e seus amigos. Afinal, o seriado foi um dos mais aclamados da Netflix desde a sua estreia e já trouxe cenas muito emocionantes para quem acompanhou a trajetória.

Então, para matar um pouquinho as saudades, listamos aqui as dez cenas mais comoventes das três temporadas. Vamos descobrir quais são?

Veja as dez cenas mais marcantes de Stranger Things.

10. Quando Dustin fica sozinho no baile

Enquanto todos os seus colegas se divertem no baile da escola, Dustin acaba sozinho. Todas as vezes em que ele tenta se aproximar de uma garota, ele é rejeitado e fica observando todos dançarem. A cena é ainda mais comovente porque ele já não queria ir para a festa, mas se sentiu confiante após uma conversa com Steve.

9. Quando Will destrói o Castelo Byers

Desde a 1ª temporada da série, O Castelo Byers foi o sinônimo da infância e inocência de Will. Aliás, ele provavelmente foi o personagem que mais passou por apuros na série, sendo primeiro sequestrado pelo Demogorgon e, então, possuído pelo Devorador de Mentes.

Quando seus amigos arranjam namoradas, Will se sente ainda mais sozinho e destrói o Castelo Byers, seu esconderijo e local seguro desde que era criança.

8. Quando os Byers se mudam

Falando nos Byers, uma das cenas mais tristes de Stranger Things aconteceu logo no final da 3ª temporada, quando a família decide deixar Hawkins. Nancy se despede de Jonathan, enquanto Mike e Eleven também se separam, já que ela ficou com Joyce depois da suposta morte de Hopper. Por mais que a cidade não seja um local seguro para eles há muito tempo, não foi nada fácil assisti-los indo embora.

7. Quando descobrimos sobre a filha de Hopper

Logo na 1ª temporada de Stranger Things, Hopper e Joyce vão até o Mundo Invertido para salvar Will. Ao encontrá-lo, ele não está respirando, e o policial precisa fazer uma massagem cardíaca no garoto. Enquanto isso, ele se lembra de quando tentou salvar a filha, que sofria de câncer. Felizmente, ele conseguiu salvar o filho de Joyce, mas descobrir mais sobre o seu passado foi, sem dúvidas, uma cena muito comovente.

6. Quando Barb morre

O mistério do que aconteceu com Barb é um dos maiores na 1ª temporada. Até o último momento, Nancy acreditava que ela ainda estava viva e poderia salvá-la. Porém, ela realmente foi levada pelo Demogorgon e não conseguiu sobreviver, fazendo Nancy ter que contar a notícia para seus pais.

5. Quando os policiais tiram um corpo do lago

Enquanto todos ainda procuram Will, os policiais removem um corpo do lago, e toda a cidade acredita que é o corpo do garoto. Seus amigos ficam relutantes, mas percebem que era mesmo o corpo de Will – mais tarde, é revelado que o corpo era falso. Mesmo sabendo que tudo fica bem no final, foi muito difícil vê-los achando que tinham perdido o amigo.

4. Quando Hopper morreu – ou é o que achamos até o momento

Hopper sempre foi um dos personagens centrais da série da Netflix. Porém, isso não foi o suficiente para que a série não arranjasse ainda mais problemas para ele. No final da 3ª temporada, ele e Joyce trocam um olhar de despedida, enquanto uma máquina no laboratório russo explode. Até a estreia da 4ª temporada de Stranger Things, não vamos ter a certeza de que ele realmente morreu, mas é o que parece no momento.

3. Quando o Devorador de Mentes possui Billy

Embora fosse um vilão na 2ª temporada, Billy consegue se redimir e até ajuda as crianças. Quando ele foi possuído pelo Devorador de Mentes, Eleven tenta salvá-lo e ele consegue acordar do seu transe, usando suas últimas forças para segurar o monstro e salvar as crianças.

2. Quando Bob se sacrificou

Outra das cenas mais comoventes de Stranger Things foi quando Bob foi atacado e morto pelos Demodogs. Ele se sacrificou para salvar Joyce ao ir até a sala de controle.

1. Quando Hopper deixou uma carta para Eleven

Por último, não podemos deixar de citar a carta de Hopper para Eleven. Embora o relacionamento entre eles tenha sido conturbado no começo, ele não demorou muito para aceitar o papel de pai e todas as dificuldades que chegam com isso. Na carta, ele falou sobre como Eleven está crescendo e o que espera para o futuro dela. Com certeza, derramamos muitas lágrimas enquanto ela lê a carta!

