Stranger Things: David Harbour demitido? Ator comenta sobre 4ª temporada

A Netflix tem guardado a sete chaves todas as informações da 4ª temporada de Stranger Things, tentando fazer a produção o mais secreta possível. Entretanto, o ator David Harbour, que interpreta Jim Hopper, fez uma transmissão ao vivo no Instagram para interagir com os fãs do seriado e pode ter deixado escapar algumas coisas.

A live foi feita na quarta-feira (07) e tinha um clima bastante leve. Harbour estava usando o figurino das gravações e convidou Millie Bobby Brown, que faz o papel de Eleven na série, para a live, comentando estar cansado do longo dia de filmagens.

Durante a transmissão ao vivo, o ator, que sabe bem dos cuidados da Netflix em não deixar nenhuma informação da série escapar, começou a fazer brincadeiras sobre como seria demitido se alguém descobrisse que ele estava fazendo aquilo.

Ao ser chamada para a live, Millie aceitou e deu bastante risada com o colega. Em aparente tom de brincadeira, a atriz comentou que ele não devia estar fazendo aquilo e o repreendeu por estar fazendo a transmissão ao vivo com o figurino do personagem.

Possíveis spoilers da 4ª temporada de Stranger Things

A maquiagem na cara de Harbour dá a entender que Jim Hopper está passando por momentos turbulentos, já que está cheia de hematomas e machucados. Sobre o figurino, o ator perguntou para Millie se os fãs já não haviam visto a roupa no trailer, mas não parecia muito seguro disso!

Roupa de Jim Hopper no trailer divulgado pela plataforma de streaming. (Fonte: Netflix/Reprodução)Fonte: Netflix

Existe a possibilidade de que a live, que agora está disponível no IGTV do ator, não tenha passado de um tipo de brincadeira ou promoção de Stranger Things.

Caso o intuito da Netflix fosse deixar as pessoas empolgadas para a nova temporada, provavelmente funcionou. Isso porque o vídeo já conta com mais de 1 milhão de reproduções.

Ainda não existe uma data para a estreia da 4ª temporada de Stranger Things.