Streamer bate recorde na Twitch em live com 31 dias de duração

O streamer Ludwig Ahgren quebrou o recorde de assinaturas da Twitch nesta quarta-feira (14), tornando-se o dono do canal com a maior quantidade de inscritos ativos na plataforma, somando mais de 282 mil subs. O número foi alcançado após o americano passar 31 dias consecutivos transmitindo ao vivo no streaming de jogos da Amazon.

Durante seu “subathon”, como é conhecida a maratona de assinaturas da Twitch, Ahgren realizou inúmeras atividades para conquistar novos assinantes e foi filmado até mesmo enquanto dormia na sua cama em formato de carro de corrida. Em alguns momentos, ele contou com a ajuda de moderadores, que o substituam enquanto o streamer ia ao banheiro e precisava fazer outras coisas.

A cada nova assinatura confirmada, o produtor de conteúdos acrescentava 20 segundos à duração da sua live, mostrada em um relógio no canto da tela. Vale destacar que a contagem nunca chegou ao final, com a transmissão sendo encerrada quando o relógio ainda marcava 60 minutos restantes.

O recorde anterior de assinaturas na Twitch pertencia ao famoso streamer Tyler “Ninja” Blevins, que durante uma maratona realizada em 2018 acumulou mais de 269 mil assinantes. Usando seu perfil no Twitter, Ninja parabenizou o agora recordista: “Recordes são feitos para serem quebrados, eu estaria mentindo se dissesse que não estou triste, mas parabéns @LudwigAhgren”, escreveu.

Caridade

Cada assinatura feita no canal de Ludwig durante a maratona custava US$ 5 (o equivalente a R$ 28 pela cotação atual), quantia dividida entre o streamer e a Twitch. Em relação à sua parte, ele decidiu doar os valores arrecadados no último dia da campanha.

O dinheiro foi doado ao The Humane Society of the United States, organização sem fins lucrativos dedicada aos cuidados com os animais, e ao Hospital St. Jude, especializado no atendimento a crianças com câncer.

Quem também recebeu parte das cifras arrecadadas foram os moderadores que o ajudaram durante a live de 31 dias.