Sua Trajetória Profissional – Entrevista de Emprego

Entrevista de emprego e o direcionamento da sua trajetória como candidato

Para que tenha sucesso profissional será necessário passar por algumas entrevistas de emprego ao longo da sua vida. Isso porque, até mesmo para fazer carreira em uma única empresa, o profissional precisa passar por alguns processos internos.

Por isso, independentemente se está buscando uma recolocação profissional ou se deseja se direcionar nos processos internos de sua empresa, é fundamental que conheça seus pontos fortes e seus pontos a melhorar. Isso porque conhecer a si mesmo é um dos principais fatores que irão te ajudar a obter sucesso em uma entrevista de emprego.

Metas e objetivos pessoais

É Importante que estabeleça suas metas e objetivos pessoais. O que você realmente deseja para o seu futuro, utilizando o seu momento atual como um ponto de partida?

Por isso, conhecer a sua trajetória e analisar suas experiências pode ajudar a compreender o que você superou e em quais pontos falhou.

No entanto, é importante que não tenha uma visão pessimista sobre si, ou se ache uma pessoa perfeita. Afinal, ninguém é perfeito e é necessário buscar esse equilíbrio quando for pensar em seus pontos fortes e fracos.

Por isso, seja honesto consigo mesmo nessa análise para responder assertivamente as perguntas do entrevistador durante uma entrevista de emprego.

Competências e características

Evidencie suas principais competências e características, por exemplo, caso tenha implementado um projeto na empresa anterior, pode citar esse fato. Bem como, caso entenda que possui facilidade para trabalhar em equipe, esse é um ponto positivo. Sendo assim, você vai se tornando mais seguro para que possa responder a outras questões que são direcionadas às particularidades da vaga.

A história da sua vida profissional deve ser contada de uma forma sucinta, ou seja, deve ser uma história contada de uma forma resumida, porém, realista.

Além disso, pode ressaltar pontos importantes, por exemplo, pode citar que o seu diferencial é focar na solução e não no problema. Assim sendo, pode citar uma situação na qual agiu dessa maneira.

Já falar que o seu sonho é morar fora do Brasil, por exemplo, não é uma boa frase para o momento em que estiver sendo entrevistado. Já que a empresa entende que você não ficará no cargo. Por isso, seja honesto, mas tenha foco. Não minta, mas não exponha fatores muito específicos que não agregam em nada no momento.

Trajetória valorizada e verdadeira

Dessa forma, deve contar sua trajetória de uma maneira resumida e verdadeira. Mantenha a calma e tenha uma postura que passe confiança. No entanto, caso esteja procurando emprego para iniciar essa trajetória profissional, foque nos seus objetivos futuros.

Outro detalhe importante, sempre que citar um ponto a melhorar, entregue uma solução. Por exemplo, ao falar que se considera uma pessoa tímida, diga que pretende realizar um curso de teatro. Dessa forma, está sempre buscando melhorar.