Suárez aconselha Messi a permanecer no Barcelona, mas reitera: ‘Ele que vai decidir’

Questionado sobre uma possível saída de Lionel Messi do Barcelona, Luis Suárez reiterou o desejo de permanência do argentino no clube catalão. O uruguaio, que atuou junto com o camisa 10 por anos, também reiterou que a vontade do jogador prevalecerá.

VEJA A TABELA DE LA LIGA

– Se ele me perguntar [o que fazer], como amigo, direi que não o vejo em outro lugar que não seja no Barcelona, não seria bom para ele. Mas ele é que vai tomar a decisão. O melhor seria ter um final de carreira no lugar onde foi mais feliz. O Barcelona é a equipe que lhe deu tudo e ele também deu tudo ao clube – disse ao canal “TV3”.

Messi tem contrato com o Barcelona até o final da atual temporada e ainda não decidiu seu futuro. Manchester City e PSG são os favoritos para contratar o camisa 10. O clube francês, inclusive, já fez uma proposta de dois anos ao jogador.