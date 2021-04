Suárez tem cláusula facilitadora para deixar o Atlético de Madrid e entra na mira de Liverpool e time de Beckham

Um dos jogadores mais importantes do Atlético de Madrid, Luis Suárez pode deixar o clube na próxima temporada. Inter Miami, time de David Beckham, e Liverpool estariam interessados no centroavante, que pode deixar a equipe de Diego Simeone de graça por causa de uma cláusula facilitadora em seu contrato. A informação é do jornal The Sun.

O atacante uruguaio tem contrato com os colchoneros até 2022, mas uma cláusula permite que o atleta deixe a equipe em 30 de junho, da mesma forma que foi feito com David Villa em 2013/14.

O Liverpool estaria interessado em devolver o “Pistolero” uruguaio a Anfield, onde ele se estabeleceu antes de se mudar para o Barcelona. A experiência do atacante no time inglês foi inesquecível, pois além de se tornar o artilheiro da Premier League, ele chegou perto do título com a equipe então treinada por Brendan Rodgers.

A opção inglesa também não é a única na mesa. Antes de assinar pelo Atlético, o nome do jogador já era ventilado na MLS. David Beckham e seu Inter Miami estão atrás dele há algum tempo.

Suárez já fez 19 gols e deu uma assistência em 32 jogos na temporada. O Atlético de Madrid é líder da LaLiga com 67 pontos, um a mais que o Real Madrid.

Revelado pelo Nacional de Montevidéu, Suárez teve uma trajetória muito vitoriosa no futebol europeu. No “Velho Continente”, ele passou por Groningen, Ajax, Liverpool e Barcelona antes de chegar ao Atlético de Madrid, seu time atual. O atacante tem 500 gols na carreira: 437 foram por clubes e 63 pela seleção do Uruguai.