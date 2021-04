Submarino com 53 pessoas a bordo da Indonésia desaparece no mar em Bali

Nesta quarta-feira (21), um submarino com 53 pessoas a bordo da Marinha da Indonésia desapareceu enquanto realizava manobras de treinamento nas águas ao norte da ilha de Bali. De acordo com o Ministério da Defesa do país, os navegantes perderam o contato após receber autorização para mergulhar. A Marinha acha que a embarcação afundou a 700 metros de profundidade.

Segundo o almirante Julius Widjojono, da Marinha da Indonésia, o contato foi perdido cedo, às 3h [horário local, 16h de terça-feira em Brasília]. As buscas já começaram, porém a área é muito profunda. A Indonésia é o maior arquipélago do mundo, com mais de 17 mil ilhas.

O submarino que desapareceu era o KRI Nanggala-402, que tem o peso de 1.395 toneladas. Tinha 53 pessoas a bordo e foi construído na Alemanha em 1977. Ainda não se sabe o que pode ter ocasionado para o submarino perder a comunicação. Há espera para entender o que aconteceu deve levar três dias.