Subnautica: Below Zero tem novidades divulgadas no State of Play

Os fãs do primeiro Subnautica estão ansiosos há um bom tempo para o lançamento oficial de sua sequência, Subnautica: Below Zero, então é sempre ótimo ver novidades sobre o título. Felizmente, o evento State of Play que aconteceu na tarde desta quinta-feira (29) mostrou novas imagens do game e ainda revelou algumas boas surpresas para os donos do PS4 e PS5.

Já se era sabido que o título seria lançado nesses consoles, mas agora há a confirmação de que será possível jogá-lo em 4K no modo focado na resolução, ou a 60 FPS no modo focado em performance no PS5. Considerando a beleza dos cenários do primeiro jogo da série, não há dúvidas de que jogar Below Zero no console de nova geração da Sony será uma experiência incrível.

New look at Subnautica: Below Zero Coming to PS4 and PS5 (4K, 60FPS in performance mode, free update for owners of Subnautica) on May 14#StateOfPlay pic.twitter.com/P9ydiTvNkp — Nibel (@Nibellion) April 29, 2021

Outra boa novidade é que quem já possui o título original no PS4 receberá um upgrade para a versão de PS5 de forma gratuita. Definitivamente é um grande incentivo para recomeçar sua jornada do zero e aumentar o hype para o próximo jogo da franquia.

Caso já esteja bem ansioso para aproveitar as novas aventuras no mundo de Subnautica: Below Zero, vale lembrar que o game será lançado oficialmente nos consoles e no PC no dia 14 de maio deste ano! Comente abaixo o que achou das notícias relacionadas ao game e das outras novidades que vimos durante o State of Play!