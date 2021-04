Substituto de Renato aponta três fatores que ‘impactaram’ Grêmio contra o Del Valle

O Grêmio saiu derrotado, de virada, por 2 a 1 para o Independiente del Valle e terá que correr atrás do prejuízo em Porto Alegre para chegar na fase de grupos da Conmebol Libertadores.

Após a partida, durante coletiva, o auxiliar e substituto de Renato Gaúcho, ausente por testar positivo para COVID-19, Alexandre Mendes, destacou os pontos que atrapalharam o Grêmio antes e durante a partida no Paraguai.

Lives, conteúdos originais e o melhor da programação da ESPN! Inscreva-se no nosso canal do YouTube, ative as notificações e não perca nenhum vídeo!

“Impacto é muito grande. Você tinha uma vantagem de 1 a 0, conseguiria ampliar essa vantagem, daria uma tranquilidade maior para nossa equipe. E a não marcação de um gol legítimo como esse trouxe uma intranquilidade maior para a nossa equipe. A gente sabia do adversário que ia enfrentar”, disse.

“Tivemos, além do adversário, problemas que todos sabem, em Quito. E, quando você trabalha com uma equipe de alta performance, um dia que você fica sem treinar, isso negativa muito a sua equipe. Porque se tem algumas situações de mecânica de jogo que tem que fazer repetições. Um dia que você fica sem fazer, não traz reflexões para sua equipe. E isso se mostra dentro do jogo”, completou.

Em seguida, Alexandre Mendes citou a falta de ritmo e inexperiência de alguns de seus jogadores, que entraram pela primeira vez em uma partida de Libertadores.

“Alguns jogadores chegaram para a terceira, quarta partida no ano. E, para uma Libertadores, os jogadores têm que ter uma rodagem maior em termos de treinamentos e de jogo. Mas a gente acredita que, em Porto Alegre, a gente consiga reverter esse placar”, avaliou.

Os melhores vídeos, entrevistas exclusivas, as grandes análises e as últimas notícias do mundo dos esportes. TUDO no ESPN.com.br! Clique e veja!

Também presente na coletiva e autor do gol do Grêmio na partida, Diego Souza corroborou o discurso do substituto de Renato, falando das mudanças de local e data do jogo às vésperas da partida.

“Um pouco, pois nossa equipe ficou muito tempo sem treinar, sem saber o que ia acontecer. Isso influenciou bastante, pois tivemos de fazer tudo em um só dia”, afirmou.

“Isso é muito ruim para uma equipe que necessita trabalhar taticamente e fisicamente. Ficamos muito tempo, viajamos para cá, para lá. Isso, sem dúvida, atrapalhou muito nosso desempenho”, finalizou.