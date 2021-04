Sucesso entre os brothers, e aqui fora, a cozinha da Xepa traz o estilo retrô, que ganha cada vez mais espaço nas decorações | MINHA ITATIAIA

Mas também, fica fácil ser criativo e cozinhar com gosto quando se tem um ambiente com a Cozinha Itatiaia Master Retrô i1, não é mesmo? Nesta matéria, você vai descobrir os atributos do estilo retrô da Itatiaia e ver como é simples se inspirar!

Na cozinha da Xepa do BBB21, Pocah brinca com Fiuk: ‘A gente vai brigar pela cozinha — Foto: Globo

A ideia do estilo retrô da Itatiaia é aplicar, nos dias de hoje, uma releitura modernizada da linguagem das décadas passadas. Pensando nisso, a Cozinha Itatiaia Master Retrô i1 traz cores pasteis e puxadores metalizados , que destacam o charme do estilo alegre e aconchegante.

E nem só de charme e beleza é feita a Cozinha Itatiaia Master Retrô i1 . Como pôde ver, a linha é a combinação perfeita entre funcionalidade e beleza, para uma rotina prática e aconchegante. Ela conta com material de alta qualidade, armários profundos e tampo resistente a altas temperaturas . Já ficou imaginando essa belezura no seu ambiente, né?!

Para conseguir aplicar o estilo em sua casa, basta combinar as soluções da Itatiaia, mesclando utensílios atuais com outros que remetam à época, uma luminária supermoderna com lâmpada de filamento, plantinhas e pronto! Viu como é simples reinventar sua casa com Itatiaia?