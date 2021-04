Sucesso no Natal, Leandro Hassum fará comédia com Paulinho Gogó na Netflix · .

Depois do sucesso de Tudo Bem no Natal que Vem, lançado em dezembro do ano passado e que foi o filme mais visto da Netflix não apenas no Brasil como em vários países da Europa, Leandro Hassum já definiu seu próximo trabalho na plataforma de streaming. Ele estrelará a comédia Vizinhos, ao lado de Maurício Manfrini, o Paulinho Gogó.

O anúncio do longa foi feito na manhã desta quarta-feira (14), durante um café da manhã que a Netflix promoveu para apresentar alguns dos seus novos projetos. Vizinhos terá direção de Roberto Santucci, o mesmo do sucesso natalino, e roteiro de Paulo Cursino, parceiro de Hassum de longa data.

Hassum apareceu na apresentação para adiantar um pouco da sinopse da produção. Ele interpretará Walter, um sujeito estressado que tem uma síncope nervosa e recebe a recomendação médica de deixar a cidade grande e se mudar para o interior em busca de uma vida mais tranquila.

Mas o plano vai por água abaixo quando Toninho da Vila, personagem de Manfrini, amigo de Walter de longa data, também se muda e começa a morar na casa ao lado. Lá, ele inferniza o parceiro ao promover ensaios de uma bateria de escola de samba todas as noites.

Julia Rabello, que já trabalhou com a Netflix na série Ninguém Tá Olhando (2019), vencedora do Emmy Internacional, também estará no elenco do filme. A previsão é que as filmagens comecem ainda neste ano, se a pandemia do coronavírus arrefecer.

Hassum e Roberto Santucci têm uma parceira de longa data: os dois fizeram juntos alguns dos maiores sucessos recentes do cinema nacional, como a trilogia Até que a Sorte nos Separe (entre 2012 e 2015) e os dois filmes da franquia O Candidato Honesto (2014 e 2018).

Já Maurício Manfrini vai “virar a casaca” com esse projeto na Netflix. No ano passado, ele lançou o longa No Gogó do Paulinho na principal rival da plataforma, o Prime Video –a faz primeira apresentação em salas de cinema foi impossibilitada devido à crise de saúde global.