Sul-Americana 2021 | Conmebol divulga tabela da fase de grupos da Sul-Americana 2021

Nesta segunda-feira (12), a Conmebol divulgou a tabela de jogos da Copa Libertadores e da Sul-Americana. Ambas começam no dia 20 de abril. Essa é primeira vez na história da Sul-Americana que terá fase de grupos na competição. No começo do torneio, seis times brasileiros estão classificados, são eles: Bahia, Ceará, Athletico, Corinthians, Atlético-GO e Bragantino.

Caso Grêmio e Santos sejam eliminados na Pré-Libertadores, eles também vão disputar o torneio. Os primeiros brasileiros a entrarem em campo na competição são Atlético-GO, que joga em casa contra o Newells-ARG, e o Athletico-PR, que vai até o Equador jogar contra o Aucas-EQU. No dia 21 de abril, Ceará enfrenta o Jorge Wilstermann, da Bolívia, Bahia e Huachipato-CHI ainda esperam a definição de seus adversários.

Ceará estreia na competição em casa. (Foto: Reprodução Twitter)



Já o Corinthians estreia na Sul-Americana no dia 22 de abril, fora de casa, contra o River Plate-, do Paraguai, e o RB Bragantino em casa contra o Tolima.

Corinthians estreia na competição fora de casa. (Foto: Reprodução Twitter)



Confira com quem os times brasileiros estreiam na competição:

20/04 – Atlético-GO x Newells-ARG

20/04 – Aucas-EQU x Athletico

21/04 – Ceará x Jorge Wilstermann-BOL

21/04 – E4 (San Lorenzo ou Santos) x Huachipato-CHI

21/04 – Uruguai 1 (Montevideo City ou Fenix) x Bahia

22/04 – E2 (Grêmio ou Del Valle) x La Equidad-COL

22/04 – Bragantino x Tolima-COL

22/04 – River Plate-PAR x Corinthians