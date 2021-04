Sul-Americana: com gol no fim, Grêmio vence o Lanús fora de casa

Em pleno estádio La Fortaleza, em Lanús, pela 2ª rodada do Grupo H da Copa Sul-Americana, o Grêmio venceu o Lanús pelo placar de 2 a 1. Os gols do Imortal foram marcados pelos atacantes Léo Pereira e Ferreirinha. O gol do Granate foi marcado por Belmonte. Com o triunfo, o Imortal soma 6 pontos e está isolado na liderança do grupo. O Granate permanece com 3 pontos.

Na próxima rodada do Grupo H, o Grêmio recebe o Aragua, na Arena, dia 06 de maio, às 19h15. No mesmo dia, às 21h30, o Lanús visita o La Equidad, no estádio Metropolitano de Techo.

O jogo

PRIMEIRO TEMPO

GRÊMIO CRIA POUCO, MAS FAZ O GOL

Apesar de ter criado pouco e ter mostrado também um volume baixo de jogo durante toda a etapa inicial, o Imortal foi mais efetivo e conseguiu ir para o intervalo com a vantagem no placar. Aos 33 minutos, em contra-ataque fulminante, Ferreirinha deixou a marcação para trás pelo lado esquerdo e cruzou. Bem posicionado, Léo Perreira só escorou e abriu o placar: 1 a 0 para o Grêmio.

LANÚS NÃO CONSEGUIU FINALIZAR DURANTE A PRIMEIRA ETAPA

É bem verdade que o Grêmio não criou muitas oportunidades, mas também não deu chances para o time do Lanús. A equipe do Granate não conseguiu finalizar ao longo de toda a primeira etapa. Ou seja, o goleiro Brenno, do Imortal, foi um expectador.

SEGUNDO TEMPO

GRÊMIO COMEÇA ASSUSTANDO; LANÚS MELHORA COM AS ALTERAÇÕES E EMPATA O JOGO

O Imortal continuou melhor na partida e poderia ter ampliado a vantagem logo no início da etapa complementar. Após disputa de bola dentro da área, Diego Souza deu uma bela girada e bateu, mas a bola explodiu na trave. Luis Zubeldía, técnico do Lanús, resolveu mexer no time após o susto. As substituições deram resultado. O Granate cresceu na partida e logo conseguiu o empate. De La Veja passou para Orsini, que de primeira deixou Belmonte na cara do gol. O volante só teve o trabalho de tirar do goleiro e correr para o abraço: 1 a 1.

LANÚS PODERIA TER VIRADO, MAS QUEM FEZ O GOL FOI O IMORTAL

O Granate continuou melhor na partida após o empate e poderia ter conseguido a virada, mas, na melhor oportunidade do Lanús, o goleiro Brenno evitou o segundo gol dos Argentinos. O Grêmio conseguiu suportar bem a pressão do Lanús e, no final do jogo, achou o gol da vitória. Luiz Fernando fez ótima jogada pelo lado direito e cruzou. Thiago Santos dominou e ajeitou para Ferreirinha, que bateu no canto e marcou o gol da vitória do Imortal: 2 a 1.

LANÚS 1 X 2 GRÊMIO – 2ª DO GRUPO H DA COPA SUL-AMERICANA

Estádio: La Fortaleza, em Lanús (Argentina)

Data: 29 de abril de 2021, às 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Piero Maza (Chile)

Assistentes: Claudio Urrutia (Chile) e Juan Serrano (Chile)

Cartões amarelos: Facundo Pérez, Quignón, Aude (LAN), Thiago Santos, Léo Pereira, Lucas Silva (GRE)

Cartões vermelhos:

GOLS: Léo Pereira, 33’/1ºT (GRE); Belmonte, 24’/2ºT (LAN); Ferreirinha 40’/2ºT (GRE)

LANÚS (Técnico: Luis Zubeldía)

Morales; José Gómez (Aguirre, aos 14’/2ºT), Thaller, Burdisso e Aude (Alexis Pérez, aos 39’/2ºT); Belmonte, Facundo Pérez (Orsini, aos 9’/2ºT), Esquivel (Quignón, aos 9’/2ºT), De La Vega e Bernabéi; Sand.

GRÊMIO (Técnico: Tiago Nunes)

Brenno; Rafinha, Pedro Geromel, Ruan e Bruno Cortez; Thiago Santos, Matheus Henrique (Lucas Silva, aos 39’/2ºT) e Jean Pyerre (Maicon, aos 16’/2ºT); Léo Pereira (Luiz Fernando, aos 28’/2ºT), Diego Souza (Churín, aos 28’/2ºT) e Ferreirinha.