Sul-Americana: Em um jogo de expulsões, Grêmio vence o La Equidad por 2 x 1 na estreia da Copa Sul-Americana

Em um jogo de expulsões, o Imortal sai na frente, faz 2 x 0, vê o time da Colômbia diminuir mas termina com a vitória, em Porto Alegre, na estreia da Copa Sul-Americana. A partida foi válida pela fase de grupos do Grupo H, que além do Grêmio e La Equidad conta com Lanús e Aragua.

O Imortal abriu o placar quase no fim do primeiro tempo, aos 36 minutos, com atacante Diego Souza. Após cruzamento de Ferreira, o camisa 29 cabeceou a bola para o fundo das redes do goleiro Bonilla. Apos o gol, os jogadores das duas equipes armaram uma confusão. Os gremistas levaram a vantagem de 1 x 0 no placar para o segundo tempo.

Na etapa final, Rafinha recebe fora da área e cruza, Diego Souza cabeceia e a bola sobra para o zagueiro Paulo Miranda chutar de primeira e deixa o Grêmio com vantagem no placar 2 x 0. A equipe colombiana descontou quase no fim do jogo, aos 44, após Omar driblar Rafinha e chutar forte para o gol de Brenno. Placar 2 x 1.

O jogo foi pegado, e o La Equidad fez muitas faltas, porém, a primeira expulsão foi do Grêmio. Após acertar o estômago de Pacheco em uma disputa de bola, Rodrigues recebeu o vermelho. Já nos acréscimos, foi a vez de Duarte ser expulso após acertar o lateral Rafinha com um carrinho por trás.