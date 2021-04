Sumiram das novelas? Veja por onde andam cinco atores de Império · .

Sete anos após sua exibição na Globo, Império voltou ao ar com uma edição especial na faixa das 21h. Além das desventuras do comendador José Alfredo (Alexandre Nero) e sua família, o público poderá rever personagens interpretados por atores que não aparecem há muito tempo nas novelas. Há quem nem viva mais no Brasil.

É o caso de Jonas Torres. Conhecido por ter sido ator mirim na Globo, nos anos 1980, na novela das nove ele interpretou o catador de lixo Ismael. Torres hoje mora nos Estados Unidos, onde já foi até piloto de avião.

Os telespectadores também vão rever os trabalhos de Letícia Birkheuer e Ana Carolina Dias, que interpretaram Érika e Carmen na novela de Aguinaldo Silva. As duas não têm atuado neste momento de pandemia, mas investem em ensaios de fotos publicados nas redes sociais.

Veja por onde andam cinco atores de Império que sumiram das novelas:

reprodução/tv globo e Instagram

Letícia em Império e em foto deste ano

Letícia Birkheuer

Letícia ficou famosa ao estrear na teledramaturgia em Belíssima (2005), novela em que interpretou a filha traíra da protagonista de Gloria Pires. Em Império, ela viveu Érika, e seu último trabalho na Globo foi em Malhação, em 2015. A atriz apareceu no ano passado no elenco do filme Solteira Quase Surtando e segue na carreira de modelo.

Nas redes sociais, ela posta muitas fotos de viagens, em locais paradisíacos, e deu uma declaração em 2020 que foi vista como desrespeitosa ao isolamento social na pandemia: “Se eu que peguei mais de 20 voos, fiz exames, fui na farmácia, mercado, shopping, restaurante, fiz obra em casa, não peguei Covid, é porque me protegi, usando máscara, álcool gel, lavei as compras, passei álcool em tudo, tirei os sapatos fora de casa, não toquei em nada sem higienizar. Não deixei de conviver com minha família, também”, postou.

reprodução/tv globo e Instagram

Rafael Losso tem atuado em séries de TV

Rafael Losso

Elivaldo em Império, Rafael Losso se destacou também em O Outro Lado do Paraíso (2017) e participou de um episódio de Sob Pressão (2015) e de três outras séries: Rio Heroes (2018), Rotas do Ódio (2018) e Noturnos (2020). Até antes da pandemia, ele estava em cartaz com uma peça de teatro, e no ano passado começou a gravar a série Insânia, da Fox.

reprodução/tv globo e Instagram

Jonas Torres seguiu novo rumo nos EUA

Jonas Torres

Ele começou a trabalhar na TV ainda criança, na pele do Bacana da série Armação Ilimitada (1985-1988). Jonas Torres atuou em outras produções da Globo desde então, como Vamp (1991), Era Uma Vez… (1998) e Malhação (1998 e 2010). O papel do catador de sucata Ismael em Império foi o último trabalho dele na emissora.

Atualmente, Torres vive nos Estados Unidos, onde trabalha como dublador. Ele também já exerceu as funções de piloto comercial e mecânico de aeronaves por lá. “Ia renovar minha carteira de piloto quando começou a pandemia. Gosto de trabalhar como ator, não sei se faço bem, mas sei fazer. Mas estou agora buscando outro viés, diferente do trabalho de ator”, disse numa live com Andréa Sorvetão no Instagram, em agosto de 2020.

reprodução/tv globo e Instagram

A atriz tem ficado em casa na pandemia

Ana Carolina Dias

Em Império, a atriz interpretou a advogada Carmen, e antes disso já havia tido papéis coadjuvantes em várias outras novelas da Globo, como Viver a Vida (2009), Em Família (2014) e Fina Estampa (2011), reprisada no ano passado. Ana Carolina Dias também participou de A Fazenda 3 (2010), na Record, e da competição Saltibum (2015), no Caldeirão do Huck. O papel mais recente dela na TV foi no humorístico Suburbanos (2017), do Multishow.

Durante a pandemia, a atriz declarou que estava passando o tempo em casa, com seu filho, sem trabalhar. No ano passado, ela chegou a declarar que havia se arrependido de ter trocado a Globo pela Record num momento de sua carreira.

reprodução/tv globo e Instagram

Suzy Rêgo se destacou pelo papel em Império

Suzy Rêgo

Com carreira em novelas desde os anos 1980, Suzy Rêgo se destacou em Império no papel de Beatriz, que vive uma crise no casamento com um homem gay (interpretado por José Mayer). Após a novela de Aguinaldo Silva, ela atuou em Rock Story (2017) e na série Juacas, do Disney Channel, que estreou em 2017. Suzy também faz eventuais propagandas no Instagram e estava em cartaz com peças de teatro, que foram interrompidas no início da pandemia.

