Super Galo? Atlético-MG sondou jogador do Flamengo para atender pedido de Cuca, diz jornal

Flamengo e Atlético-MG são dos dois principais elencos no futebol brasileiro na temporada 2021. E o time mineiro chegou a sondar um atleta rubro-negro recentemente.

De acordo com o jornal O Dia, o time mineiro se interessou por Rodrigo Muniz, destaque do time carioca no início da temporada e terceira opção no elenco de Rogério Ceni. A intenção era conseguir um empréstimo do atacante. No entanto, a estratégia rubro-negra vetou qualquer negociação.

Assim como aconteceu com Michael, que teve seu nome ventilado no Grêmio, o Flamengo adota a postura de não negociar com rivais direto na disputa por títulos na temporada. Com isso, o Atlético-MG admitiu ser muito difícil tirar o atleta do Ninho do Urubu.

Rodrigo Muniz tem a confiança de Rogério Ceni, que admira o estilo de jogo do centroavante de 19 anos. Nesta temporada, ele já marcou cinco gols em 10 jogos disputados. O estafe do atleta quer uma valorização salarial para o atleta.

No atual elenco, Muniz é a terceira opção no setor, atrás de Gabigol e Pedro. Só que o jogador é peça importante por conta do calendário apertado, que inclui lesões e suspensões, além de possíveis convocações de Gabigol e Pedro.

No Atlético-MG, Cuca segue em busca de um centroavante de área para a equipe atleticana. Atualmente, Vargas vem atuando pelo setor.