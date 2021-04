Supercopa do Brasil | CBF define arbitragem para a decisão da Supercopa do Brasil entre Flamengo x Palmeiras

A CBF definiu nesta segunda-feira (5), a equipe de arbitragem para o jogo decisivo entre Flamengo x Palmeiras, pela Copa do Brasil que acontece no próximo domingo, em Brasília. A entidade ainda não definiu o horário da partida.

O árbitro escolhido para apitar o importante duelo é o experiente Leandro Vuaden, que terá como auxiliares Rafael da Silva Alves e Jorge Eduardo Bernardi, todos do Rio Grande do Sul. O quarto árbitro será Savio Pereira Sampaio. Já no VAR, Wagner Reway será o comandante, junto com Daniel Nobre Bins e Jose Eduardo Calza como auxiliares.

Flamengo x Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. (Foto: Getty images)



A partida será realizada no estádio Mané Garrincha, em Brasília. O duelo é o confronto entre os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil na última temporada.

Palmeiras x Flamengo em campo. (Foto: Getty Images)



