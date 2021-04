Supercopa do Brasil | É CAMPEÃO! Flamengo vence o Palmeiras nos pênaltis e fica com o título da Supercopa do Brasil

Na manhã deste domingo, Flamengo e Palmeiras entraram em campo para decidir o título da Supercopa do Brasil. Com um jogo muito bom e cheio de golaços, a decisão foi para as penalidades máximas.

Mal começou o jogo e o Verdão abriu o placar. Após recuo de bola, o goleiro Diego Alves deu um chutão pra frente, mas não foi com muita força e sem pouca direção, com isso, Felipe Melo conseguiu resvalar de cabeça e a bola ficou com Raphael Veiga, que faz uma grande jogada, deixou a marcação de Arão para trás e marcou um golaço! 1 a 0 para o Palmeiras!

Atrás no placar, o Flamengo foi pra cima e começou a ter as maiores ações ofensivas, mas não conseguia chegar com perigo.

Aos 9 minutos, Felipe Melo fez falta dura e levou o primeiro cartão da grande decisão. Dois minutos depois, o cartão amarelo foi para Wesley, que fez falta por trás em Diego.

Após conseguir segurar o ímpeto alvinegro, o Palmeiras teve uma ótima chegada com Rony, mas Diego Alves, fez uma boa defesa para evitar o que seria o segundo gol dos paulistas.

O Flamengo respondeu logo em seguida, e Diego quase empata. Aos 20 minutos, Bruno Henrique recebeu na direita, tocou de calcanhar para Isla, que buscou Arrascaeta na área. O uruguaio mandou de primeira e assustou a defesa alviverde.

Dois minutos depois, o que estava madura, aconteceu. Gol do Flamengo!

Gabi empatou o jogo. (Foto: Reprodução TV)



Arrascaeta encontrou Filipe Luís na area. O lateral faz uma linda jogada individual, limpa a marcação e mandou na trave, no rebote, Gabigol aproveitou e livre, mandou para o fundo das redes. Tudo igual no Mané Garrincha!

Esse foi o quarto gol de Gabi, em quatro jogos pelo Flamengo nesta temporada.

O jogo estava bom demais e quase o Palmeiras fez o segundo aos 28. Wesley deu um lindo passe para Breno Lopes, que driblou Diego Alves e chutou cruzado para fazer o gol, porém, quase em cima da linha, Diego evitou o segundo gol do Palmeiras. Logo em seguida, Raphael Veiga chutou de fora da área e Diego Alves a fazer a defesa!

Diego salva o Flamengo. (Foto: Reprodução TV)



Aos 37 minutos, o técnico Abel Ferreira levou cartão amarelo por reclamação e um minuto depois, recebeu o vermelho.

Vuaden mostra cartão vermelho para o treinador do Palmeiras. (Foto: Reprodução TV)



O jogo estava muito quente e aos 40, Vuaden chegou a marcar pênalti para o Palmerias, mas o VAR corrigiu e marcou a falta fora da área, na cobrança de Raphael Veiga, Diego Alves fez uma bela defesa e mandou pra escanteio.

No lance da falta, Isla recebeu cartão amarelo, o primeiro dos cariocas.

Palmeiras reclamou pênalti neste lance. (Foto: Reprodução TV)



Quando tudo parecia que as equipes iriam para o intervalo na igualdade, Arrascaeta recebeu na esquerda, avançou com total liberdade, mirou, mandou um belo chute e fez o segundo gol do Flamengo. Sem chance para Weverton, que sequer pulou na bola. Vira alvinegra em Brasília.

Agora sim, fim de um agitado primeiro tempo.

No intervalo, o Palmeiras mexeu. Saíram Felipe Melo e Zé Rafael e entraram Danilo e Gabriel Menino.

O segundo tempo começou como o primeiro, com o Palmeiras chegando com perigo. Logo no primeiro minuto, Wesley arriscou um belo chute de fora da área e assustou o goleiro de Diego Alves!!

No minuto seguinte, o Flamengo respondeu. Gabigol tabelou com Everton Ribeiro, chutou de dentro da área, mas Weverton saiu bem para fazer a defesa e salvar o Verdão de levar o terceiro.

Aos 8 minutos, Luan levou cartão amarelo por falta dura em Bruno Henrique. Dois minutos depois, Arão tocou para Gabigol na entrada da área. O atacante chutou com perigo e quase marcou seu segundo gol no jogo.

Aos 13 minutos, o Verdão chegou com muito perigo. Após bom contra-ataque a bola ficou com Danilo, que avançou, limpou a marcação e chutou da entrada da área, levando susto para Diego Alves.

Aos 14, o Palmeiras mudou de novo. Saíram Wesley e Marcos Rocha. Entraram Gabriel Veron e Mayke.

O Palmeiras cresceu muito no jogo e aos 16 minutos, com mais uma boa chegada, quase empatou o jogo. Rony cobrou escanteio, Gustavo Gómez subiu mais que todo mundo e de cabeça, mandou para o gol, porém, Diego Alves fez boa efesa e mandou para escanteio!

Aos 17, o Flamengo mudou, saíram Isla e Diego, para a entrada de Matheuzinho e Gomes. Um minuto depois, o Palmeiras chegou novamente com perigo. Gabriel Veron recebeu cruzamento na área, cabeceou forte e a bola passa muito perto do gol de Diego Alves!

O Palmerias cresceu muito na partida e era o dono das ações ofensivas, até que aos 26 minutos, Rony entrou na área, e foi puxado por Rodrigo Caio. Pênati para o Palmeiras!

Rodrigo Caio puxa Rony dentro da área. Pênalti! (Foto: Reprodução TV)



Raphael Veiga foi para a cobrança e deixou tudo igual!

Aos 32, Willian Arão levou cartão amarelo por fazer falta dura em Rony. Raphael Veiga cobrou a falta e encontrou Luan na área, que subiu mais que todo mundo e mandou, de cabeça, por cima do gol.

Aos 33, Ceni mudou novamente. Tirou Everton Ribeiro e colocou Vitinho. Aos 35, Mayke levou amarelo por falta dura em Bruno Henrique no meio de campo.

O jogo estava muito quente, com boas chances de ambos os lados. Aos 40, Vitinho arriscou uma belo chute, a bola bateu na trave e sobou para Weverton ficar com a bola.

Aos 43, saiu Bruno Henrique e entrou Michael no Flamengo. O Palmeiras também mudou. Saiu Rony e entrou Gustavo Scarpa. Os jogadores saíram por cansaço.

Aos 48 minutos, o Flamengo teve uma grande chance de virar o jogo no fim da partida. Gabigol recebeu na direita da área e chuta cruzado, Weverton tira a bola em cima da linha. Jogadores do Fla pedem o gol, mas a arbitragem não marca após revisão do VAR.

Aos 52 minutos, o jogo fica paralisado por conta de uma briga dos jogadores reservas no túnel de acesso ao gramado.

Times entrando em campo. (Foto: Fox Sports)



53 minutos, fim de jogo e o título será definido nos pênaltis!

Cobranças do Palmeiras:

Raphael Veiga (GOL)

Gustavo Gomez (GOL)

Gustavo Scarpa (GOL)

Luan (Diego Alves defendeu)

Danilo (pra fora)

Matias Viña (GOL)

Gabriel Menino (Diego Alves defendeu)

Gabriel Veron (GOL)

Mayke (Diego Alves defendeu)

Cobranças do Flamengo:

Arrascaeta (GOL)

Filipe Luis (Na trave)

Matheuzinho (Weverton defendeu)

Vitinho (GOL)

Gabi (GOL)

João Gomes (GOL)

Pepê (Weverton defendeu)

Michael (GOL)

Rodrigo Caio (GOL)