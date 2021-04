Supercopa do Brasil | Eventos esportivos voltam a ser liberados em Brasília e Supercopa do Brasil é confirmada para este domingo

Na última quinta-feira, a Justiça do Distrito Federal determinou que a região entrasse em um novo lockdown, por conta do avanço do coronavírus. Com essa medida, os eventos esportivos estariam proibidos até segunda ordem. Jogos como a final da Supercopa entre Flamengo x Palmeiras e Santos x San Lorenzo pela Libertadores ficaram ameaçados de não serem realizados.

Porém, nesta sexta-feira (9), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) suspendeu a decisão de lockdown, alegando que não cabe ao Poder Judiciário decidir tal medida de restrição. Após a suspensão, Palmeiras x Flamengo irão se enfrentar neste domingo, às 11h, no estádio Mané Garrincha, em Brasília.

Palmeiras tenta conquistar mais um título para coroar temporada cheia de vitórias. (Foto: AGIF)



Tal decisão foi confirmada pelo presidente do STJ, Humberto Martins: “O Distrito Federal tomou decisão político-administrativa conciliatória dos relevantes interesses em conflito, com suporte em estudos técnico-científicos, sem descurar dos cuidados com a saúde pública e a importante preocupação com proteção da população contra a doença, mas também sem deixar de ter responsabilidade com relação ao regular funcionamento da economia na medida do possível, que, ao final, também diz respeito ao bem-estar dos cidadãos, o que ratifica a legitimidade de sua postura administrativa.“

Flamengo tenta conquistar o segundo título sob o comando de Ceni. (Foto: AGIF)



O Estádio Mané Garrincha ainda receberá mais dois jogos, um pela Libertadores entre Santos e San Lorenzo e a decisão da Recopa Sul-Americana entre Palmeiras e Defensa y Justicia, da Argentina.