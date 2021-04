Supercopa do Brasil | Neymar zoa pênaltis perdidos na decisão da Supercopa do Brasil entre Flamengo e Palmeiras

A decisão da Supercopa do Brasil entre Flamengo x Palmeiras neste domingo (11) terminou empatada em 2 x 2 em tempo normal. O título foi decidido nos pênaltis, e alguns jogadores erraram as cobranças, o que gerou uma brincadeira na rede social Twitter do atacante Neymar.

O atacante do PSG falou das sete penalidades defendidas por Diego Alves e Weverton e brincou que “inscrições de curso de pênaltis estão abertas” em seu site oficial. O craque brasileiro até tirou sarro de um comentário de uma torcedora do Flamengo que falou que o goleiro Rubro-Negro defenderia um pênalti cobrado por ele.