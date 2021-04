SuperEnalotto: conheça o jogo da loteria em que os italianos adoram apostar

Não é à toa que a SuperEnalotto é bastante popular em toda a Itália, pois seu recorde de premiação já chegou a €177 milhões, o que equivale a mais de R$ 1 bilhão de reais. Essa loteria tem um valor mínimo de premiação na faixa principal em €1,7 milhões, o que anima muitos cidadãos a apostar.

História de sucesso da SuperEnalotto

A SuperEnalotto é bastante conhecida por conta da possibilidade de multiplicação dos jackpots com bastante rapidez. Essa loteria também tem fama pela facilidade em se ganhar, assim, fazendo com que os apostadores não deixem de tentar a sorte sempre que podem.

Os sorteios são semanais, sendo por três dias, às terças-feiras, quintas-feiras e aos sábados, às 20h dentro do horário local. Assim, os jogadores têm mais chances de levar uma graninha para casa.

Esse concurso da loteria italiana teve início nos anos 50. Isso mesmo! Ele começou quando os jogos de loteria na Itália entraram em funcionamento. Mas, no ano de 1996, uma empresa chamada SISAL, conquistou os direitos de operação da Enalotto e passou a comandar os sorteios.

Assim, até nos dias de hoje, a SuperEnalotto tem a administração feita por essa empresa. Ademais, foi ela quem adquiriu a mais longa tradição da parceria com o mercado de jogos desse tipo no país.

Contudo, somente em 1997 foi que, após algumas alterações aprovadas pelos membros do Ministério Italiano de Finanças, essa loteria, tal como se conhece no momento, foi lançada. Dessa forma, o primeiro concurso na versão atualizada ocorreu no ano de 1997, sendo um sucesso imediato.

Pois, deve-se lembrar que um dos diferenciais da SuperEnalotto que faz a loteria se destacar é seu acumulado. Não existem limites, ou seja, não há um teto para o prêmio principal.

A maior premiação já paga pela loteria italiana foi de incríveis €177,729,043. Isso dá mais de R$ 800 milhões convertidos na nossa moeda. O concurso foi realizado no mês de outubro do ano de 2010.

Na SuperEnalotto existem prêmios que competem páreo a páreo com as grandes loterias de toda a Europa. Ademais, os acumulados também são bem maiores que os recordes alcançados na Mega Sena, por exemplo.

Os grandes prêmios desse concurso

As premiações da SuperEnalotto estão entre as mais altas de todo o mundo, pois não existem limites para se acumular o valor dos prêmios, como citado. Isto faz com que a loteria seja uma das mais disputadas do mundo.

Os valores de prêmios com maior nos concursos ao longo de sua história são:

Ofertado para um apostador da Catânia em 2008 – €100.756.197;

Ofertado para um apostador de Bagnone em 2009 – €147.807.299;

Feita uma aposta única em 2010 – €177.800.000;

Ofertado para um apostador da Vibo Valentia em 2016 – €163.538.706.

Como são os jogos e os sorteios realizados nessa loteria italiana

Os sorteios dessa loteria italiana acontecem toda semana, em três dias diferentes, às terças-feiras, quintas-feiras e sábados. Nesse ínterim, deve-se ressaltar que o horário é sempre às 20h, sendo 16h no horário de Brasília.

Assim, para concorrer aos prêmios é bem simples. Basta escolher seis dezenas entre 1 até 90, optando pelos números encontrados no volante virtual. É possível também escolher a opção Surpresinha+1, dessa forma, adicionando os números de forma prática e rápida. O custo de um jogo simples da SuperEnalotto, na moeda brasileira, é de apenas R$ 8,00.

Como ganhar e o quanto se pode ganhar na SuperEnalotto

O prêmio máximo dado pela loteria italiana foi de €177 milhões, no concurso de outubro do ano de 2010. Entretanto, o acumulado tem a possibilidade de atingir valores exorbitantes, uma vez que não possui limites de valores. Assim, com três sorteios por semana, as chances de conseguir um prêmio milionário são grandes.

Para conquistar o acumulado, é preciso acertar todos os 6 números. Mas tem também o grande prêmio na segunda categoria, onde ganhos superiores a 4 milhões são comuns, desde que se acerte 5 dezenas principais e 1 dezena adicional.

Em um mesmo volante, os apostadores devem selecionar as seis dezenas, sendo de 1 até 90. Existe também o número “Jolly”, selecionando uma dezena das 84 restantes, após escolher as principais. É isso o que fará com que o jogador atinja a chamada categoria 5, recebendo uma premiação maior.

Ademais, se o jogador tiver o interesse em alcançar outros níveis das premiações, precisará pagar o valor do extra de 50 centavos. Assim, terá o direito de escolher uma dezena de 1 até 90 dentro da modalidade Superstar, aumentando de maneira significativa os valores de quaisquer dos prêmios que ganhar.

A probabilidade de ganhar o prêmio acumulado na SuperEnalotto é de 1/622.614.630, mas as chances de ganhar outros prêmios da loteria são de 1/20. Ademais, é possível ver com mais detalhes como são as probabilidades de ganhos em diferentes categorias.

Contudo, um detalhe deve ser levado em conta: a maior parte das premiações oscila de valor por se relacionar com a quantia arrecadada, bem como o número de ganhadores do concurso. Abaixo, seguem as chances dos apostadores conforme as jogadas:

6 dezenas – Probabilidade de 1/622.614.630;

5 + 1 dezena – Probabilidade de 1/103.779.105;

5 dezenas – Probabilidade de 1/1.250.230;

4 dezenas – Probabilidade de 1/11,907;

3 dezenas – Probabilidade de 1/327;

2 dezenas – Probabilidade 1/22.

Como aumentar as chances de ser um vencedor da SuperEnalotto

Ser um vencedor da SuperEnalotto é, de certa forma, uma tarefa fácil. Afinal, são três sorteios semanais, com os acumulados da loteria crescendo rapidamente, chegando a valores exorbitantes.

O “segredo” para ganhar na loteria, obviamente, é tentar e continuar tentando. Quanto mais apostas o jogador fizer, mais chances ele terá de sucesso. Mas, ele terá também que jogar mais números no mesmo volante ativando a aposta Combo.

Para aqueles que sonham em ganhar prêmios milionários, a SuperEnnalotto pode ser a loteria ideal. Com as seis categorias diferentes de premiações, em três vezes semanais, as chances de ser um dos sortudos são grandes.