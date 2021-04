Supergirl 6×2: heroína luta para sair da Zona Fantasma (promo)

Imagem: The CW/Reprodução

ATENÇÃO: SPOILERS À FRENTE!

O canal The CW acaba de divulgar um preview do segundo episódio da 6ª e última temporada de Supergirl. Após acabar com os planos de Lex Luthor (Jon Cryer), parece que Kara (Melissa Benoist) terá que enfrentar um outro desafio.

Confira:

Zona Fantasma

No teaser, vemos que a heroína está presa na Zona Fantasma enquanto seus amigos em National City tentam descobrir uma forma de resgatá-la. O tempo de Kara nessa outra “dimensão” terá um grande impacto na sua vida e nas daqueles que a amam.

Em entrevista para o ComicBook, o showrunner da série, Robert Rovner, explicou que a Zona Fantasma que a protagonista enfrenta neste momento é muito mais cruel do que a da última vez, em que ela estava protegida em seu casulo. Agora, ela está sendo impactada diretamente pelos Fantasmas.

Rovner também afirmou que a heroína não tem os seus poderes lá, ou seja, ela está completamente vulnerável. A sensação é de que Kara nunca mais conseguirá sair da Zona Fantasma. E é esse o sentimento que os seus amigos também irão ter.

História do episódio 6×2 de Supergirl

Fonte: The CW/ReproduçãoFonte: The CW/Reprodução

Intitulado de A Few Good Women, o novo episódio mostrará o quanto Lena (Katie McGrath) está disposta a ir para impedir os planos malignos de seu irmão, Lex Luthor. Enquanto isso, Supergirl e a sua equipe enfrentam um desafio diferente de tudo o que já viveram, o que leva Alex (Chyler Leigh) ao seu ponto de ruptura.

Supergirl é transmitido pelo canal The CW todas as terças.