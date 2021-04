Supergirl 6×2: Kara tenta fugir da Zona Fantasma (recap)

ATENÇÃO: SPOILERS À FRENTE!

A 6ª temporada de Supergirl traçou um paralelo próximo demais da realidade no caso do julgamento de Lex Luthor. Afinal, a decisão do júri serviu como mais uma prova do que homens brancos e ricos podem conseguir, mesmo quando o assunto é se livrar de crimes horrendos que todos sabem que eles cometeram. Enquanto isso, Kara tem um reencontro surpreendente na Zona Fantasma.

Confira o recap completo a seguir!

Mais detalhes do episódio 6×2 de Supergirl

Depois de ficar presa na Zona Fantasma após impedir os planos de Lex Luthor, Kara está em uma das maiores enrascadas de sua trajetória como super-heroína da DC. Porém, esse não é o único problema do episódio.

Em National City, os super-amigos estão no julgamento de Lex, no qual ele decidiu ser seu próprio advogado. Era de se esperar que, depois de ser retratado tantas vezes na televisão, Luthor não tivesse a menor chance de vencer em um tribunal. Porém, não é exatamente isso que acontece.

Seu discurso é simples: Lena e Eve são mulheres insatisfeitas com suas próprias vidas e que perseguiram um homem cujo único objetivo era ser poderoso. Como espectadores, conseguimos perceber o absurdo que isso é. Porém, parece que Supergirl abordou questões problemáticas da nossa própria realidade, na qual crimes claramente condenáveis passam impunes pela fragilidade do sistema judicial.

Por mais que essa derrota seja significativa, os super-amigos continuam determinados a resgatar Kara da Zona Fantasma. William e Nia ficam responsáveis por derrotar Lex Luthor, seguindo as ideias jornalísticas de Kara para acabar com a sua imagem por meio da imprensa. Enquanto isso, Andrea e Lena tentam ser compreensivas, seguindo o legado de compaixão da Supergirl.

Na Zona Fantasma, Kara está lidando com alguns de seus maiores medos. Ela encontra seu pai nesta outra dimensão, descobrindo que ele foi para lá voluntariamente para ter uma chance de continuar vivendo. Porém, a zona é um lugar aterrorizante e, talvez, a morte seria um destino mais misericordioso.

Zor-El esteve preso na Zona Fantasma por anos e já perdeu qualquer esperança de sair de lá. Porém, Kara é determinada e, mesmo assombrada por memórias traumáticas do passado, ela ainda acredita que eles vão conseguir sair de lá e tem fé em seus amigos do lado de fora.

De forma geral, o episódio da série da DC pecou ao focar mais no julgamento de Lex do que no luto dos super-amigos ao perder Kara e até mesmo em sua própria jornada na Zona Fantasma. Como a 6ª temporada de Supergirl é também a última da série, não temos como não esperar que os próximos episódios consigam mudar o rumo da série para que todos os personagens tenham um bom final.

