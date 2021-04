Supergirl 6×3: Lena e Lex lutam por controle (promo)

ATENÇÃO: SPOILERS À FRENTE!



O canal The CW divulgou na última terça-feira (6) a promo oficial do terceiro episódio da 6ª e última temporada de Supergirl. O episódio será transmitido no dia 13 de abril.

No capítulo chamado “Phantom Menaces”, enquanto Kara (Melissa Benoist) busca novas alianças, Lena (Katie McGrath) e Lex Luthor (Jon Cryer) lutam pelo controle da Luthor Corporation. O episódio foi dirigido por Sudz Sutherland e escrito por Dana Horgan e Emilio Ortega Aldrich.

Confira o teaser:

https://www.youtube.com/watch?v=watch

Recapitulando

No episódio passado, ao impedir os planos de Lex Luthor, Kara é enviada para a Zona Fantasma. Lá, acompanhamos a heroína presa na dimensão enquanto seus amigos em National City tentavam descobrir uma forma de resgatá-la. O tempo de Kara na Zona terá um grande impacto na vida da Supergirl. Além disso, com o irmão em liberdade, Lena continua a lutar pelo poder da Corporação.